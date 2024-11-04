Партия «Мусават» потребовала освобождения политзаключенных накануне COP29
Партия «Мусават» считает неприемлемыми накануне COP29 аресты и преследования невиновных людей и требует освобождения всех политзаключенных. Об этом говорится в распространенном 4 ноября заявлении партии.
Партия «Мусават» расценивает проведение ежегодной климатической конференции COP29 в Баку, как шанс добиться прогресса в решении экологических проблем страны и мира.
"В то же время партия с сожалением отмечает, что когда внимание всего мира приковано к Азербайджану, в тюрьмах страны находятся большое количество политзаключенных, в том числе экологических активистов. Местные правозащитники сообщают, что число политзаключенных превышает 300", - далее говорится в заявлении.
«Мусават» требует, чтобы власти учитывали интересы государства, ее имидж на международной арене и освободили всех политзаключенных.
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