Срок ареста Афгана Садыгова продлен на 3 месяца

Руководитель азербайджанского сайта Azel Tv Афган Садыгов 45-е сутки проводит голодовку в заключении в Грузии.

Сегодня с ним в тюремном госпитале встретилась его супруга Севиндж Садыгова. «Афгану все хуже и хуже. Его вновь привели на встречу в инвалидной коляске. Он сильно изможден: понижен сахар, проблемы с почками, вялость, головокружения и тошнота. Тем не менее, он продолжает голодовку, требуя прекратить сфабрикованное уголовное дело, если даже это будет стоить ему жизни», - сказала Садыгова.

По ее словам, Афган отказывается от еды и в течение дня выпивает лишь 300 граммов воды.

Она также отметила, что 1 ноября суд продлил срока ареста А.Садыгова еще на 3 месяца.

* Афган Садыгов с семьей прибыл в Грузию в декабре 2023 года, опасаясь преследования. В июле его не выпустили из Грузии в Турцию, сказав, что он может вернуться только в Азербайджан.

В августе по запросу из Азербайджана Садыгова заключили под стражу. В Баку его обвиняют в вымогательстве и требуют экстрадиции. С 21 сентября он проводит голодовку, протестуя против ареста и отказа предоставить ему убежище. 8 октября в результате голодовки его состояние ухудшилось, и он был переведен в тюремный госпиталь.