Байден поздравил Санду с историческим переизбранием
Байден поздравил Санду с историческим переизбранием
Президент США Джо Байден в понедельник поздравил Майю Санду с историческим переизбранием на пост президента Молдовы, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.
«В воскресенье молдавский народ пошел на избирательные участки и проголосовал за видение президента Санду безопасной, процветающей и демократической Молдове», — сказано в заявлении президента США.
«Переизбрание президента Санду произошло всего через две недели после того, как молдавский народ провел конституционный референдум в поддержку членства в Европейском союзе», — добавил он.
Байден отметил, что несколько месяцев Россия пыталась подорвать демократические институты и избирательные процессы в Молдове. «Но Россия потерпела неудачу. Молдавский народ реализовал свое демократическое право выбирать свое будущее и избрал путь, соответствующий Европе и демократиям во всем мире», — заключил он.
Политика
-
- 5 ноябрь 2024, 13:49
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 ноября прибыл в Кыргызстан для участия в 11-м Саммите глав государств Организации тюркских государств.
-
- 5 ноябрь 2024, 12:38
В Бакинском апелляционном суде 4 ноября состоялось рассмотрение жалобы на арест автомобиля экономиста Фарида Мехралызаде, арестованного по делу Abzas Media, сообщил адвокат Джавад Джавадов.
-
- 5 ноябрь 2024, 12:25
Основная идея последней редакции мирного соглашения, переданного на днях Баку, заключается в упрощении процедур при разблокировании коммуникаций между Арменией и Азербайджаном. Об этом 5 ноября заявил журналистам замминистра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян.
-
- 5 ноябрь 2024, 12:13
Соединенные Штаты считают, что уже 10 000 северокорейских военных уже размещены в Курской области России, сообщил Госдепартамент в понедельник.
Написать отзыв