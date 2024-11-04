Байден поздравил Санду с историческим переизбранием

Президент США Джо Байден в понедельник поздравил Майю Санду с историческим переизбранием на пост президента Молдовы, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.

«В воскресенье молдавский народ пошел на избирательные участки и проголосовал за видение президента Санду безопасной, процветающей и демократической Молдове», — сказано в заявлении президента США.

«Переизбрание президента Санду произошло всего через две недели после того, как молдавский народ провел конституционный референдум в поддержку членства в Европейском союзе», — добавил он.

Байден отметил, что несколько месяцев Россия пыталась подорвать демократические институты и избирательные процессы в Молдове. «Но Россия потерпела неудачу. Молдавский народ реализовал свое демократическое право выбирать свое будущее и избрал путь, соответствующий Европе и демократиям во всем мире», — заключил он.