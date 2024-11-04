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(4 минуты назад)
В иранском секторе Каспия прошли совместные учения «AZIREX-2024»

В иранском секторе Каспия прошли совместные учения «AZIREX-2024»

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В иранском секторе Каспия прошли совместные учения «AZIREX-2024»

В иранском секторе Каспийского моря  проведены совместные тактические учения «AZIREX-2024» с участием группы личного состава и кораблей Военно-морских сил Азербайджана и Ирана.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Азербайджана за 4 ноября.

Учения «Поиск и спасение на море» проведены с целью укрепления азербайджано-иранского военного сотрудничества. В ходе учения  были отработано проведение спасательных и медицинских мероприятий, а также поисково-спасательных операций при кораблекрушениях и обеспечению безопасности судна, говорится в сообщении.

Ранее Минобороны сообщило, что с азербайджанской стороны в учениях принимают участие два военных корабля и до 100 человек личного состава.

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