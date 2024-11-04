Президент Ирана посетит Баку для участия в COP29

Президент Ирана Масуд Пешезкиан примет участие в саммите лидеров в рамках COP29 в Баку. Об этом агентству Turan сообщили в посольстве Ирана в Азербайджане.

Саммит лидеров пройдет 11-13 ноября. В эти дни лидеры десяткой стран обсудят роль государств в борьбе с изменением климата и примут ключевые решения в этом направлении.

В ходе саммита ожидаются также двусторонние встречи руководителей стран.