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(4 минуты назад)
Президент Ирана Масуд Пешезкиан

Президент Ирана Масуд Пешезкиан

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Президент Ирана посетит Баку для участия в COP29

Президент Ирана Масуд Пешезкиан примет участие в саммите лидеров в рамках COP29 в Баку. Об этом агентству Turan сообщили в посольстве Ирана в Азербайджане.

Саммит лидеров пройдет 11-13 ноября. В эти дни лидеры десяткой стран обсудят роль государств в борьбе с изменением климата и примут ключевые решения в этом направлении.

В ходе саммита ожидаются также двусторонние встречи руководителей стран.

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