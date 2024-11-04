В Баку завезли 160 электробусов: «160 — это даже не 10% от необходимого»

В преддверии климатической конференции COP29, которая пройдет в Баку с 11 по 22 ноября, в город доставлено 160 электробусов китайского производства. По официальной информации, также создан автобусный парк, оснащенный всеми необходимыми устройствами и оборудованием для этих автобусов. 2 ноября президент Ильхам Алиев осмотрел этот парк.

В течение многих лет в Баку постепенно завозились новые автобусы. По официальным данным на 2023 год, за последние семь лет 61% автобусного парка столицы был обновлен, и более 650 000 пассажиров теперь пользуются современными автобусами.

Решением Кабинета министров от 4 марта 2019 года автобусы, курсирующие по столичным маршрутам, должны быть заменены транспортными средствами, работающими на сжатом природном газе (СПГ) или электричестве. Однако старые автобусы все еще ходят в некоторых пригородах и даже в центре города, и жалобы на нехватку автобусов продолжают поступать. Официальные данные показывают, что 80% жителей имеют доступ к общественному транспорту, хотя некоторые эксперты считают эту цифру завышенной, оценивая истинную доступность всего в 60%.

Первый электробус прибыл в Баку в апреле 2023 года и был введен в эксплуатацию, хотя, как сообщается, многие ранее поставленные автобусы, работающие на газе и дизельном топливе, сейчас находятся в плохом состоянии, и официальных объяснений этому не предоставлено.

Ранее в этом году председатель Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) Анар Рзаев заявил, что в настоящее время в Баку ездят около 2000 автобусов, половина из которых нуждается в замене. AYNA сообщила Turan, что цель — увеличить количество автобусов до 2500: «С добавлением 160 новых электробусов общее количество теперь составляет 2341».

«BakuBus» сообщает, что недавно закупленные электробусы начнут работать на маршрутах поэтапно, начиная с 11 ноября. Срок службы этих автобусов модели 2024 года составляет 15 лет, и они могут проехать 300 километров на одной зарядке, также приобретено 100 зарядных станций.

Эксперт по транспорту Эльмеддин Мурадлы подчеркнул, что полное обновление автобусного парка нереально: «Частные компании планируют до конца этого года привезти около 100 новых автобусов. Эти 160 новых автобусов были закуплены государством. Но с другой стороны, из 2100 автобусов, которые сейчас эксплуатируются, тысяча непригодны. Если сравнить цифры, то видно, что Баку нужно не менее 2000 новых автобусов, что требует значительных инвестиций».

По словам Мурадлы, раньше компании закупали дизельные автобусы по 200 000 манатов за штуку, но теперь государство разрешает только автобусы, работающие на сжатом газе или электричестве. Автобусы на сжатом газе стоят более 300 000 манатов, а электробусы стоят более полумиллиона. Пассажирские транспортные компании задаются вопросом, как они могут окупить такие инвестиции при нынешних тарифах на проезд. Чтобы решить эту проблему, государство планирует платить частным компаниям за километр за новые автобусы.

Мурадли добавил, что электробусы будут обслуживать в первую очередь центр города: «Поскольку они постепенно развертываются в центре, старые автобусы будут перемещены в пригороды. Электробусы могут подзаряжаться на каждой конечной станции, что делает их подходящими для городских маршрутов, хотя расширение их на окраины может оказаться сложной задачей, поскольку заряда может не хватить на большие расстояния».

Мурадли отметил потенциальные проблемы с электрическими автобусами в будущем: «Изначально эти автобусы могут проезжать 400 километров на полной зарядке, но через год этот показатель может снизиться до 360 километров и уменьшиться еще больше при дальнейшем использовании. В дождливую погоду запас хода может составить всего 200 километров. Я надеюсь, что AYNA рассмотрит эти проблемы и назначит им подходящие маршруты, чтобы избежать неудобств для пассажиров».

Другой эксперт по транспорту Аршад Гусейнов рассказал Радио Азадлыг, что многие из 2100 автобусов Баку не могут ходить из-за технических проблем, и по крайней мере тысяча из них достигли конца своего срока службы. Гусейнов подсчитал, что для достижения 100% доступности Баку потребуется дополнительно 2000 автобусов: «160 автобусов — это даже не 10% от того, что нужно. Хотя они и обеспечивают некоторое улучшение, они не решат проблему кардинально. Нам понадобятся 2000 автобусов, курсирующих с короткими интервалами, что потребует нескольких миллиардов манатов, а на это обязательство, похоже, никто не готов пойти».