Пока США ждут дня выборов, разногласия среди избирателей определяют спорную гонку

За считанные часы до выборов в США 5 ноября президентская гонка между действующим вице-президентом Камалой Харрис и бывшим президентом Дональдом Трампом достигла своего финального, лихорадочного пика. По всей стране избиратели готовятся к тому, что многие считают одними из самых поляризованных выборов в недавней истории. Борьба развернулась на фоне глубоко укоренившихся политических, экономических и социальных проблем, и каждый кандидат представил свое видение будущего Америки. Несмотря на контрасты, опросы указывают на напряженную гонку, и аналитики с осторожным оптимизмом ожидают высокой явки избирателей.

Согласно недавнему опросу Gallup, в настоящее время Трамп имеет небольшое преимущество в 2% над Харрис среди вероятных избирателей. Это в пределах погрешности, что предполагает потенциально близкий результат, который может зависеть от колеблющихся штатов, таких как Пенсильвания, Аризона и Джорджия. Однако аналитики предупреждают, что опросы были нестабильными, и некоторые данные показывают, что Харрис приближается, поскольку не определившиеся избиратели делают свой окончательный выбор.

«Электорат невероятно разделен, и у обоих кандидатов есть глубоко лояльные базы», ​​— отмечает Тогрул Джуварлы, аналитик ASTNA. «В то время как послание Трампа «Америка прежде всего» находит отклик у тех, кто чувствует себя ущемленным текущей экономической политикой, Харрис получила поддержку избирателей, отдающих приоритет социальному равенству и климатической политике».

Сезон кампании 2024 года был отмечен резкими контрастами и порой жесткой риторикой. Кампания Трампа подчеркивала экономические проблемы, критикуя то, что он называет неэффективным управлением Харрис инфляцией и экономической политикой. Между тем, Харрис позиционировала себя как защитницу демократических ценностей, выступая за расширение избирательных прав, реформу оружия и климатическую политику, направленную на снижение зависимости страны от ископаемого топлива.

На митингах и в городских ратушах избиратели с обеих сторон выражают не только поддержку, но и ощутимую тревогу о том, что может принести будущее.

Опросы показывают, что экономическая стабильность является главным приоритетом избирателей, 46% американцев называют инфляцию и безопасность рабочих мест ключевыми проблемами. Внешняя политика, особенно позиция США в отношении Китая и России, идет следом, 38% избирателей подчеркивают необходимость сильного международного присутствия.

«Многие избиратели искренне обеспокоены экономикой, но они также хотят лидера, который силен на мировой арене», — объясняет Джуварлы. «Ястребиная позиция Трампа в отношении Китая получила некоторую поддержку избирателей, обеспокоенных конкуренцией с Пекином, в то время как Харрис рассматривается как сторонник дипломатических решений, которые могут больше понравиться молодым избирателям».

Для тех, кто отдает приоритет экономической политике, Трамп позиционировал себя как чемпиона, обещая налоговые льготы и дерегулирование, направленные на стимулирование роста. Однако Харрис настоятельно апеллирует к избирателям, которые ценят социальные вопросы, такие как здравоохранение и образование, рассматривая их как необходимые для долгосрочной экономической стабильности.

«Молодые избиратели и меньшинства в значительной степени склоняются к Харрис, поскольку ее политика затрагивает вопросы, которые, по их мнению, будут определять будущее», — говорит Джо Адетунджи, редактор The Conversation UK. «Но Трамп имеет сильную поддержку среди избирателей среднего возраста на Среднем Западе и Юге, которые больше озабочены немедленной экономической отдачей».

Позиция крупного бизнеса в этом избирательном цикле была неоднозначной. Традиционно консервативные секторы, включая энергетику и финансы, склонились к Трампу, который обещает смягчить корпоративные налоги и регулирование. Однако Харрис получила значительную поддержку от Кремниевой долины и компаний, занимающихся зелеными технологиями, которые могут выиграть от политики ее администрации в области возобновляемых источников энергии.

Тем не менее, некоторые представители бизнес-сообщества считают, что то, что может показаться молчанием американских руководителей, на самом деле является сдержанностью. «Им приходится работать с тем, кто является президентом, поэтому они не хотят показаться враждебными и неспособными к сотрудничеству», — сказал Джеффри Зонненфельд, профессор Йельского университета, отслеживающий политические предпочтения руководителей высшего звена. «Но неоспоримым историческим фактом является то, что ни один президент не был менее популярен среди руководителей бизнеса страны, чем Дональд Трамп».

Сильные стороны Трампа заключаются в его устойчивой базе и способности позиционировать себя как политического аутсайдера. Однако его предыдущее пребывание в должности, особенно споры вокруг реагирования на пандемию COVID-19 и 6 января, продолжают поляризовать избирателей. Харрис, напротив, воспринимается как устойчивая и опытная, но критики утверждают, что ей не хватает харизмы и прямоты, которые многие сторонники Трампа находят привлекательными в своем кандидате.

«Она знает, как быть на высоте положения», — сказал Марк Шорт, который руководил подготовкой дебатов республиканского вице-президента Майка Пенса против Харрис осенью 2020 года. «Она показала это в разных ситуациях. Я бы ни в коем случае не стал ее недооценивать».

Джулиан Кастро, демократ, баллотировавшийся на пост президента против Харрис на праймериз 2020 года, сказал, что Харрис сочетает в себе «знания, уравновешенность и способность хорошо объяснять», что позволило ей выделиться во время многолюдных дебатов на праймериз.

Что поставлено на карту?

Эти выборы объявлены критическим моментом для США, с последствиями, выходящими далеко за рамки внутренней сферы. Они представляют собой выбор между двумя совершенно разными видениями роли Америки в мире. Харрис стремится к многостороннему, кооперативному подходу, особенно в вопросах политики по климату и обязательств НАТО, в то время как Трамп выступает за более изоляционистскую позицию «Америка прежде всего».

«Когда критики предупреждают об угрозе Трампа, постоянным ответом является то, что демократия уже пережила четыре года при Трампе. По правде говоря, демократия не вышла невредимой из первого срока Трампа», — пишет старший корреспондент Зак Бошамп в Vox. «И, возможно, что еще важнее, есть веские основания полагать, что второй срок Трампа будет гораздо опаснее первого — начиная с той степени авторитарной готовности, которая уже заложена в нем».

За пределами 5 ноября, избранный Америкой путь, скорее всего, будет зависеть от силы мандата победителя и состава Конгресса. Администрация Харрис может направить США к более прогрессивным внутренним реформам и попытаться восстановить альянсы за рубежом, в то время как президентство Трампа может означать откат социальной политики в сочетании с агрессивной позицией в отношении экономической конкуренции.

«Международное сообщество внимательно следит за ситуацией», — говорит Джуварлы. «Какой бы ни был результат, он пошлет миру сигнал о том, какое лидерство США планируют предложить в ближайшие годы».

Пока часы тикают до дня выборов, будущее направление Соединенных Штатов остается неопределенным. Для многих американцев эти выборы представляют собой нечто большее, чем просто выбор президента — они воплощают надежды, тревоги и разногласия нации на перепутье.