Суд отказал Раилю Аббасову в переводе под домашний арест
Суд отказал Раилю Аббасову в переводе под домашний арест
В Бакинском суде по тяжким преступлениям 4 апреля состоялось подготовительное заседание по делу общественного активиста Раиля Аббасова.
В ходе заседания адвокат Эльчин Садыгов указал на фальсификацию уголовного дела, назвав причиной ареста Аббасова активную защиту прав общественного активиста Бахтияра Гаджиева.
Адвокат ходатайствовал о замене меры пресечения на домашний арест. Он также ходатайствовал о направлении в МВД запроса о том, возбуждены ли в отношении потерпевших и свидетелей уголовные дела.
Гособвинитель просил суд не удовлетворять ходатайство о домашнем аресте и не рассматривать второе ходатайство.
Потерпевший Аскер Хазиев также просил поддержать ходатайство защиты о переводе Аббасова под домашний арест. Тем не менее, суд отказал в переводе Аббасова под домашний арест, а другое ходатайство оставил без удовлетворения. Следующий процесс назначен на 18 апреля.
Напомним, что Насиминский суд Баку 20 сентября 2023 года арестовал Аббасова на 4 месяца по обвинению по ст. 178.3.2 (мошенничество в крупном размере) УК. Аббасов отвергает обвинение, считая истинной причиной преследования активное участие в защите прав активиста Бахтияра Гаджиева, арестованного еще в декабре 2022 г.
Правозащитники признали обоих политзаключенными.
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