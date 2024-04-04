Урсула фон дер Ляен обсудила с Ильхамом Алиевым стабильность на Южном Кавказе
4 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен позвонила Ильхаму Алиеву.
«В ходе разговора с президентом Алиевым мы обсудили важность отношений ЕС-Азербайджан для стабильного и процветающего Южного Кавказа.
Мы готовы к действиям по поддержанию разминирования.
Мы также обсудили как сделать успешным COP29 в Баку»,- написала фон дер Ляен в своем аккаунте на платформе X.
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