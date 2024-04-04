  • contact.az Contact
  • Баку
  • Clear130 C
  • Пятница, 5 апрель 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(5 часов назад)
A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Урсула фон дер Ляен обсудила с Ильхамом Алиевым стабильность на Южном Кавказе

4 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен позвонила Ильхаму Алиеву.

«В ходе разговора с президентом Алиевым мы обсудили важность отношений ЕС-Азербайджан для стабильного и процветающего Южного Кавказа.

Мы готовы к действиям по поддержанию разминирования.

Мы также обсудили как сделать успешным COP29 в Баку»,- написала фон дер Ляен в своем аккаунте на платформе X.

Написать отзыв

Политика

Sərhəddəki gərginlik, Blinkenin mesajları, Qərbin Ermənistanla Azərbaycansız görüşü...- Rauf Mirqədirov Çətin sualda


InvestPro Azerbaijan Baku & Turkiye Istanbul 2024 – two conferences in one shot

Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей