Урсула фон дер Ляен обсудила с Ильхамом Алиевым стабильность на Южном Кавказе

Урсула фон дер Ляен обсудила с Ильхамом Алиевым стабильность на Южном Кавказе

4 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен позвонила Ильхаму Алиеву.

«В ходе разговора с президентом Алиевым мы обсудили важность отношений ЕС-Азербайджан для стабильного и процветающего Южного Кавказа.

Мы готовы к действиям по поддержанию разминирования.

Мы также обсудили как сделать успешным COP29 в Баку»,- написала фон дер Ляен в своем аккаунте на платформе X.