  • contact.az Contact
  • Баку
  • Clear130 C
  • Пятница, 5 апрель 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(5 часов назад)
К каким последствиям может привести напряженность на границе Азербайджана и Армении?
A- A A+
AZ EN
Камран Махмудов
Камран Махмудов

Журналист

К каким последствиям может привести напряженность на границе Азербайджана и Армении?

Недавние события на границе между Азербайджаном и Арменией вновь вызвали обеспокоенность по поводу потенциальных последствий эскалации напряженности в регионе. Сообщения из Баку, указывающие на концентрацию армянских войск вблизи Нахчыванской Автономной Республики (НАР), вызвали тревогу, однако Армения категорически отрицает эти утверждения. Правительство Армении утверждает, что наблюдаемая деятельность, включая строительство оборонительной инфраструктуры, находится в пределах его суверенных прав.

Однако 1 апреля ситуация приняла более угрожающий оборот, когда Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстрелах из стрелкового оружия со стороны Вооруженных сил Армении позиций азербайджанской армии вблизи населенных пунктов НАР. В ответ Армения обвинила Азербайджан в угрозе своей территориальной целостности и усилении напряженности вдоль границы. Международное сообщество также обратило внимание на этот вопрос, а министр Европы и иностранных дел Франции Стефан Сежурн выразил обеспокоенность в ходе совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Париже.

На фоне этой эскалации напряженности возникает множество предположений о возможности дальнейшей эскалации и ее потенциальных последствиях. Военный эксперт Азад Исазаде  в программе "Сложный вопрос" высказал свое мнение по этому вопросу, подчеркнув важность передвижения войск и учений в качестве сигнальных механизмов между соседними государствами. Хотя передислокация войск не гарантирует неминуемого конфликта, она, тем не менее, служит мощным сигналом для противников. Исазаде подчеркнул важность того, чтобы Азербайджан пропорционально реагировал на подобные провокации, подчеркнув хрупкий баланс между обороной и эскалацией.

Особую озабоченность вызывает время проведения этих инцидентов, совпадающее с важной встречей премьер-министра Армении Никола Пашиняна с высокопоставленными официальными лицами Соединенных Штатов и Европейского Союза. Близость этих дипломатических встреч повышает вероятность оппортунистических действий любой из сторон, направленных на использование ситуации для получения стратегического преимущества. Исазаде предостерег от провокационных действий во время этих деликатных дипломатических встреч, предупредив о возможных последствиях и международном осуждении.

Кроме того, Исазаде выразил скептицизм относительно намерений внешних игроков, в частности Франции, в продолжающихся усилиях по урегулированию конфликта. Он предположил, что некоторые внешние силы могут стремиться продлить конфликт в своих собственных стратегических интересах, тем самым препятствуя перспективам достижения устойчивого мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Это подчеркивает сложность происходящей геополитической динамики и проблемы, связанные с достижением взаимоприемлемого урегулирования.

Поскольку напряженность на границе Азербайджана и Армении продолжает нарастать, ставки для обеих стран и региона в целом остаются высокими. Угроза возобновления боевых действий становится все более очевидной, что подчеркивает настоятельную необходимость дипломатического диалога, мер по деэскалации и согласованных международных усилий по содействию прочному мирному урегулированию. Неспособность устранить эту напряженность может иметь далеко идущие последствия, усугубляя нестабильность и человеческие страдания в и без того неспокойном регионе.

Написать отзыв

Сложный вопрос

  • Sərhəddəki gərginlik, Blinkenin mesajları, Qərbin Ermənistanla Azərbaycansız görüşü...- Rauf Mirqədirov saat 20:00-da Çətin sualda Сложный вопрос
    • 4 апрель 2024, 15:26

    Sərhəddəki gərginlik, Blinkenin mesajları, Qərbin Ermənistanla Azərbaycansız görüşü...- Rauf Mirqədirov saat 20:00-da Çətin sualda

    Aprelin 3-də ABŞ Dövlət katibi Entoni Blinken Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Entoni Blinken aprelin 5-də ABŞ, Avropa İttifaqı və Ermənistan arasında keçiriləcək üçtərəfli görüşün Azərbaycan tərəfdə narahatlıq doğurduğuna dair xəbərlər aldığını və bu xüsusda Prezident İlham Əliyevlə danışaraq məsələyə aydınlıq gətirilməsini vacib hesab etdiyini deyib.

    Читать далее
  • Итоги муниципальных выборов в Турции. Что изменится? Сложный вопрос
    • 1 апрель 2024, 14:55

    Итоги муниципальных выборов в Турции. Что изменится?

    31 марта Высшая избирательная комиссия Турции (ВИК) обнародовала предварительные результаты долгожданных муниципальных выборов, которые позволили получить важнейшее представление о политическом ландшафте страны. При явке избирателей в 78,11% на выборах 34 политические партии боролись за посты в различных муниципалитетах, что отражает динамичный и разнообразный электоральный ландшафт.

    Читать далее
  • Azərbaycanlılar niyə xoşbəxt deyillər? – Samirə Qasımlı saat 18:00-da Çətin sualda Сложный вопрос
    • 29 март 2024, 17:07

    Azərbaycanlılar niyə xoşbəxt deyillər? – Samirə Qasımlı saat 18:00-da Çətin sualda

    ABŞ Kolumbiya Universitetinin "Yer İnstitutu" (Earth İnstitute) və "Davamlı İnkişaf Mərkəzi" (Center for Sustainable Development) tədqiqat mərkəzləri xoşbəxtliyin səviyyəsinə görə dünya ölkələrinin reytinqini (World Happiness Report) hesablayıb. Son araşdırmanın nəticələrinə dair məlumatlar 2024-cü ilin martında dərc edilib. Bir neçə meyardan ibarət ümumi indeks üzrə Azərbaycan 143 ölkə arasında 101-ci yeri tutub. Araşdırma 2023-cü illə müqayisədə xoşbəxtlik səviyyəsində əhəmiyyətli enmə qeydə alıb. Həmin vaxt Azərbaycan 88-ci yerdə olub.  Eyni zamanda, 30 yaşınadək gənclər arasında aparılan sorğulara əsasən Azərbaycan 95-ci, orta yaşlı vətəndaşlar arasında 103- cü, 60 yaşdan yuxarı şəxslər arasında 108-ci yeri tutub. Acınacaqlı hal odur ki, 2006-2010 və 2021-2023-cü illərdə xoşbəxtlik səviyyəsi arasındakı dəyişiklik cüzi olub (0,311 bal), halbuki, Gürcüstanda əhəmiyyətli dərəcədə irəliləyiş olub (1,292), Ermənistanda isə daha 0,981 olub.

    Читать далее
  • Сухопутные границы, наркоторговцы, цены на парковку... Сложный вопрос
    • 28 март 2024, 20:20

    Сухопутные границы, наркоторговцы, цены на парковку...

    Депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов заявил СМИ, что люди, приложившие серьезные усилия для открытия сухопутных границ, или те, кто призывал к этому, могут быть так или иначе связаны с торговлей наркотиками.

    Читать далее

Sərhəddəki gərginlik, Blinkenin mesajları, Qərbin Ermənistanla Azərbaycansız görüşü...- Rauf Mirqədirov Çətin sualda


InvestPro Azerbaijan Baku & Turkiye Istanbul 2024 – two conferences in one shot

Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей