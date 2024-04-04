Рост напряженности на границе: дипломатические шаги Блинкена и встреча Запада без Азербайджана

На фоне эскалации напряженности на границе между Арменией и Азербайджаном недавние дипломатические маневры госсекретаря США Энтони Блинкена и предстоящая 5 апреля трехсторонняя встреча между Соединенными Штатами, Европейским союзом и Арменией вызвали обеспокоенность и споры в Баку.

Госсекретарь Блинкен инициировал телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 3 апреля, чтобы обсудить опасения Азербайджана относительно трехсторонней встречи. Блинкен подчеркнул, что основное внимание на встрече будет уделено экономическому развитию Армении, стремясь развеять опасения Азербайджана по поводу военного сотрудничества и вооружения Армении.

Однако президент Алиев выразил глубокую обеспокоенность в связи с предполагаемыми обсуждениями в рамках трехсторонней встречи военной помощи Армении, совместных военных учений и создания военной инфраструктуры вдоль границы с Азербайджаном. Алиев предостерег от политики, которая потенциально может усилить напряженность в регионе и спровоцировать гонку вооружений, особо подчеркнув, что вооружение Францией Армении является дестабилизирующим фактором.

Несмотря на заверения Блинкена в том, что встреча 5 апреля не направлена против Азербайджана, в Баку по-прежнему высок скептицизм, вызванный недавними сообщениями о передвижении армянских войск вблизи Нахчыванской Автономной Республики. Политический комментатор Рауф Миркадыров, выступая в программе "Сложный вопрос", выразил скептицизм по поводу претензий как Азербайджана, так и Армении, подчеркнув историю недоверия и конфликтов в регионе.

Миркадыров подчеркнул нежелание Армении участвовать в дальнейшей эскалации, сославшись на недавнюю "44-дневную войну" и последующие конфликты как на свидетельство ее уязвимости перед военным превосходством Азербайджана. Однако он предупредил, что сохраняющаяся напряженность играет на руку региональным интересам России, потенциально усиливая зависимость Армении от российской поддержки и еще больше осложняя региональную динамику.

Более того, Миркадыров признал заявленную Азербайджаном готовность подписать мирное соглашение, но отметил осторожный подход страны, признав, что мирное соглашение само по себе не гарантирует стабильности. Он предположил, что обсуждения в рамках трехсторонней встречи, возможно, действительно касались военной помощи Армении и связанных с этим вопросов в ответ на нежелание Азербайджана оперативно добиваться заключения мирного соглашения.

Сложность ситуации подчеркивает, что как региональным державам, так и международным игрокам приходится балансировать между трудностями. В то время как Блинкен стремится развеять опасения Азербайджана и способствовать экономическому развитию Армении, призрак неразрешенных конфликтов и стратегических интересов становится все более очевидным, и последствия этого выходят далеко за пределы Южного Кавказа.