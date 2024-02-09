Суд отклонил жалобу Наргиз Абсаламовой

9 февраля Сабунчинский районный суд Баку отклонил жалобу журналистки Наргиз Абсаламовой, которой запретили телефонные разговоры с адвокатом.

Абсаламова одна из 6 журналистов интернет-издания Abzas Media, арестованных по обвинению в контрабанде денег.

По словам адвоката Шахлы Гумбатовой, запрет ввело руководство СИЗО, хотя следственный орган запретил журналистке лишь встречи и контакты с семьей.

Сегодняшнее заседание суда прошло без самой Абсаламовой.

*20 ноября прошлого года был задержан директор Abzas Media Ульви Гасанлы. В тот же день в его доме и офисе "Абзас-медиа" прошли обыски, где полиция «нашла» 40 тысяч евро.

В тот же день был задержан заместитель директора Abzas Media Мохаммед Кекалов, а 21 ноября - главный редактор Севиндж Вагифгызы. Через некоторое время была арестованы журналистка Наргиз Абсаламова, а 13 декабря — журналист-расследователь Хафиз Бабалы.

Всем им предъявлено обвинение по статье 206.3.2 УК (контрабанда группой лиц по сговору) и им грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

Международные журналистские организации призвали власти Азербайджана немедленно освободить задержанных журналистов и прекратить давление на независимые СМИ.