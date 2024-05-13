Суд отклонил жалобу журналиста Хафиза Бабалы

В Хатаинской районном суде Баку под председательством Сахибы Гаджиевой 13 мая завершился процесс по иску редактора отдела экономических новостей агентства Turan Хафиза Бабалы против газеты «Ики сахиль».

В отличие от разбирательства по аналогичному иску Бабалы против сайта Qafqazinfo.az, физического присутствия на процессе журналиста не было, он принял участие в нем по видеосвязи, находясь в СИЗО.

Иск был подан в связи с публикацией 28 декабря 2023 г. статьи: "Новые подробности по делу Хафиза Бабалы".

Как отметил адвокат Расул Джафаров, в статье содержались клеветнические и оскорбительные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Бабалы, как журналиста-расследователя.

В частности, в статье утверждалось, что «Бабалы, установив с иностранными организациями и фондами контакты в связи с грантовыми проектами, по их поручению вел расследования и готовил статьи».

Клеветническим было расценено также утверждение о том, что «в проекты с участием Хафиза Бабалы были вовлечены и азербайджанские политэмигранты в Европе».

Адвокат указал на бездоказательность обвинений в адрес журналиста, что влечет за это ответственность органа медиа. При этом Джафаров указал, что «Ики сахиль» не может быть освобождена от ответственности, поскольку обвинения против Бабалы не были почерпнуты из сообщений госорганов и иных официальных источников, а также из информационных агентств

Сам Бабалы сказал, что редакция газеты не запрашивала его мнения, чего требует закон о СМИ. Он также отметил, что объектами его антикоррупционных расследований были высокопоставленные должностные лица, депутаты, чиновники и никто никогда не предъявлял к нему по этому поводу претензий, не требовал опровержения, не подавал на него в суд.

Он также указал на нарушение редакцией презумпции невиновности. Бабалы попросил суд обязать издание опровергнуть клеветнические утверждения, принести ему извинения, и выплатить ему компенсацию в размере 9900 манатов и оплатить судебные издержки.

Представитель «Ики Сахиль» в суд не явился.

Судья Гаджиева не удовлетворила иск. Оглашая вердикт, она его никак не мотивировала.

Отметим, что Бабалы подал аналогичные иски также против сайта Qafqazinfo.az и телеканала ATV. Иск против ATV также не был удовлетворен. Разбирательство против Qafqazinfo.az продолжается.

* Хафиз Бабалы был задержан 13 декабря. Ему было предъявлено обвинение в «контрабанде иностранной валюты». Решением суда он подвергнут предварительному заключению на срок три месяца. Бабалы привлечен поделу “Abzas Media”. Правозащитники признали Бабалы политзаключенным.