Суд приговорил активиста к 3 годам лишения свободы

В Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством Кямрана Мухтарова завершился процесс по делу общественного активиста Зяка Мирагаева, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков.

Подсудимый в своем последнем слове еще раз отверг выдвинутые против него обвинения, сообщил адвокат Эльчин Садыгов.

Активист заявил, что после задержания его подвергли в полиции пыткам и он, не выдержав физического давления оговорил, себя. При этом, по словам Мирагаева, наркотики ему в карман подбросил полицейский.

Мирагаев заявил также, что суд не провел объективного следствия и даже не запросил записи с видеокамер 9-го отделения Сабаильского управления полиции Баку во време его нахождения там. В этом случае стало бы ясно, что с ним произошло в полиции.

Мирагаев подчеркнул, что его преследует из-за критики незаконных действий органов полиции.

Ранее, прокурор предложил осудить Мирагаева на 7,5 лет лишения свободы.

Защита просила оправдать активиста.

По итогам разбирательства суд переквалифицировал обвинение со статьи 234.4.3 (незаконный оборот наркотиков с целью продажи в крупном размере) на более мягкую - 234.1-1 (незаконное приобретение, хранение, изготовление, обработка, перевозка наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере без цели сбыта) УК Азербайджана и приговорил Мирагаева к трем годам лишения свободы.

Защита намерена обжаловать приговор.

Напомним, что Мирагаев был задержан 11 октября 2023 года. Сабаильский суд арестовал его на 4 месяца и с тех пор сроки ареста продлевались.

Мирагаев не признал себя виновным. В суде он сказал, что сотрудники полиции увезли его из дома и подбросили ему в карман наркотоки.

Родня Мирагаева связывает арест активиста, с его открытым письмом, в котором он раскритиковал руководство МВД.