Суд приговорил активиста «Мусульманского единства» А.Яхьяева к 7 годам лишения свободы
Суд приговорил активиста «Мусульманского единства» А.Яхьяева к 7 годам лишения свободы
В Бакинском суде по тяжким преступлениям сегодня был оглашен приговор члену правления Движения «Мусульманское единство» Агали Яхьяеву, обвиняемому в незаконном обороте наркотиков в крупном размере.
Яхьяев отверг предъявленные ему обвинения и назвал дело сфабрикованным, сообщили близкие активиста.
Суд приговорил его к 7 годам лишения свободы.
Приговор будет обжалован в апелляционном суде
Яхьяев был задержан 31 августа 2023 г. На следующий день ему было предъявлено обвинение по ст. 234.4.3 (незаконный оборот наркотиков в крупном размере) УК и решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.
Правозащитники признали его политзаключенным.
Яхьяев ранее дважды подвергался уголовным преследованиям, в том числе по Нардаранским событиям 2015 года.
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