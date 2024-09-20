  • contact.az Contact
  • Баку
  • Partly cloudy20.30 C
  • Суббота, 21 сентябрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(4 часа назад)
Суд приговорил активиста «Мусульманского единства» А.Яхьяева к 7 годам лишения свободы

Суд приговорил активиста «Мусульманского единства» А.Яхьяева к 7 годам лишения свободы

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Суд приговорил активиста «Мусульманского единства» А.Яхьяева к 7 годам лишения свободы

В Бакинском суде по тяжким преступлениям сегодня был оглашен приговор члену правления Движения «Мусульманское единство» Агали Яхьяеву, обвиняемому в незаконном обороте наркотиков в крупном размере.

Яхьяев отверг предъявленные ему обвинения и назвал дело сфабрикованным, сообщили близкие активиста.

Суд приговорил его к 7 годам лишения свободы.

Приговор будет обжалован в апелляционном суде

Яхьяев был задержан 31 августа 2023 г. На следующий день ему было предъявлено обвинение по ст. 234.4.3 (незаконный оборот наркотиков в крупном размере) УК и решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

Правозащитники признали его политзаключенным.

Яхьяев ранее дважды подвергался уголовным преследованиям, в том числе по Нардаранским событиям 2015 года.

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей