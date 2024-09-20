Суд приговорил активиста «Мусульманского единства» А.Яхьяева к 7 годам лишения свободы

В Бакинском суде по тяжким преступлениям сегодня был оглашен приговор члену правления Движения «Мусульманское единство» Агали Яхьяеву, обвиняемому в незаконном обороте наркотиков в крупном размере.

Яхьяев отверг предъявленные ему обвинения и назвал дело сфабрикованным, сообщили близкие активиста.

Суд приговорил его к 7 годам лишения свободы.

Приговор будет обжалован в апелляционном суде

Яхьяев был задержан 31 августа 2023 г. На следующий день ему было предъявлено обвинение по ст. 234.4.3 (незаконный оборот наркотиков в крупном размере) УК и решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

Правозащитники признали его политзаключенным.

Яхьяев ранее дважды подвергался уголовным преследованиям, в том числе по Нардаранским событиям 2015 года.