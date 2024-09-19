Суд продлил еще на 3 месяца срок ареста сотрудников Kanal 13

Сабаильский районный суд Баку в четверг продлил еще на три месяца срок предварительного заключения руководителя Интернет ТВ Kanal-13 Азиза Оруджева и сотрудника этого ресурса Шамо Эминова. Об этом Turan сообщил адвокат Бахруз Байрамов.

По его словам, продление ареста было мотивировано необходимостью получением следствием ответов на направленные запросы. Защита считает необоснованным содержание журналистов под стражей. При этом Оруджев из-за проблем со здоровьем все еще содержится в Лечебном учреждении пенитенциарной службы.

*Азиз Оруджев был и Шамо Эминов были арестованы в ноябре-декабре 2023 года по обвинению в контрабанде валюты в составе организованной группы. Оба отвергают предъявленные обвинения, считая истинной причиной ареста их журналистскую деятельность.

«Репортеры без границ», «Международная амнистия», «Европейская федерация журналистов» и ряд других местных и международных правозащитных организаций, а также спецпредставитель Евросоюза по правам человека, докладчики ПАСЕ призвали Баку прекратить давление на независимые СМИ и освободить арестованных журналистов.