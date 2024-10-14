Суд против Али Керимли затягивается

В Насиминском районном суде Баку под председательством Бабека Панахова 14 октября продолжилось рассмотрение жалобы Айдына Алиева против главы партии Народного фронта Али Керимли.

В ходе заседания по настоянию обвинения слушания были отложены на 22 октября.

Лидер ПНФА Али Керимли считает, что сторона обвинения искусственно затягивает процесс. Он считает, что жалобы лишена правовых оснований и уголовное дело против него абсолютно надуманно.

«Почему я должен терять время в судах? Почему нас лишают офиса? Почему в течениии 18 лет мне так и не дали паспорт? Почему на проятяжении 4 лет я лишен интернета? Только из-за того, что я открыто заявляю, что эта власть неспособна управлять страной и ее надо менять», - сказал Керимли.

Напомним, что частный заявитель Алиев требует привлечь Керимли к ответственности по ст. 147.1 (клевета) УК Азербайджана.

Истец назвал «клеветой» комментарий Керимли о том, что суд отменил решения съезда ПНФА после жалобы Айдына Алиева.

В частности, Керимли предъявлены претензии по следующим его высказываниям: «Алиев Айдын, исключенный из ПНФА, за отклонение от политического курса партии и сотрудничество с властями, был восстановлен в должности главы Контрольно-ревизионной комиссии насильственно, решением суда… На основании жалобы этого человека Насиминский районный суд 05.07.2024 признал недействительными решения съезда от 24.06.2023, принятые 287 голосами «за», при одном «против».

Керимли заявил о необоснованности иска, который принят судом «по заказу властей». В случае удовлетворения жалобы, Керимли может грозить до 6 месяцев лишения свободы.