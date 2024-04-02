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(5 часов назад)
Суд рассмотрит иск Хафиза Бабалы к Qafqazinfo.az

Суд рассмотрит иск Хафиза Бабалы к Qafqazinfo.az

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Суд рассмотрит иск Хафиза Бабалы к Qafqazinfo.az

Наримановский  районный суд Баку принял к  рассмотрению исковое заявление редактора отдела «экономических новостей» агентства Turan Хафиза Бабалы против Иниернет-издания Qafqazinfo.az. 

Подготовительное заседание по делу началось 2 апреля. Адвокат Расул Джафаров ходатайствовал об обеспечении личного участия журналиста на процессе. Суд удовлетворил ходатайство и назначил следующее заседание на 7 мая.

Представитель ответчика отсутствовал на процессе.

Иск подан  в связи с публикацией 28 декабря 2023 г. на сайте Qafqazinfo.az.  статьи: "Новые подробности по делу Хафиза Бабалы".

 Истец считает, что в ней содержались клеветнические и оскорбительные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Бабалы, как журналиста-расследователя.

В частности, в статье утверждалось,  что «редактор информационного агентства Turan Хафиз Бабалы, установив с иностранными организациями и фондами контакты в связи с грантовыми проектами, по их поручению вел расследования и готовил статьи».

В иске это утверждение  названо «клеветой», ибо Бабалы не проводил расследований  по заказу иностранных организаций и фондов и не публиковал статьи по их заказу.

Его расследования были  частью его журналистской деятельности, в рамках которой всегда были соблюдены этические принципы и нормы журналистики.

Кроме того, никто не предъявляля претензий по поводу расследований и опубликованных статей, а информация в этих статьях не была  опровергнута ни одним административным органом и не оспорена через суд.

Истец также считает клеветнической утверждение, что «в проекты с участием Хафиза Бабалы были вовлечены и азербайджанские политэмигранты в Европе.

Бабалы требует опровержения опубликованных клеветнических утверждений, принесения ему извинений и выплаты компенсации в размере 9900 манат и обязать редакцию оплатить судебные расходы в связи с иском в размере 119 манат.

В агентство Turan  поступило заявление Бабалы о том, что в указанных публикациях попали сведения, составляющие тайну следствия.

В частности, это сведения о компании  “Berlin Risk Advisors”, которая якобы заказала Бабалы расследования.

13 декабря он сам рассказал следствию о сотрудничестве  с “Berlin Risk Advisors” по двустороннему договору. Оно не имело никакого отношения к журналистской деятельности.  Этот контракт  не был публичным,  поэтому  о нем СМИ моглу получить только от самого следствия, которое на самом деле «соврешилл преступление».

Указанные в публикациях в СМИ другте организации, не известны Бабалы и с другими иностранными организациями у него не было финансового и профессионального сотрудничества.

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