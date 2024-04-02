Суд рассмотрит иск Хафиза Бабалы к Qafqazinfo.az
Суд рассмотрит иск Хафиза Бабалы к Qafqazinfo.az
Наримановский районный суд Баку принял к рассмотрению исковое заявление редактора отдела «экономических новостей» агентства Turan Хафиза Бабалы против Иниернет-издания Qafqazinfo.az.
Подготовительное заседание по делу началось 2 апреля. Адвокат Расул Джафаров ходатайствовал об обеспечении личного участия журналиста на процессе. Суд удовлетворил ходатайство и назначил следующее заседание на 7 мая.
Представитель ответчика отсутствовал на процессе.
Иск подан в связи с публикацией 28 декабря 2023 г. на сайте Qafqazinfo.az. статьи: "Новые подробности по делу Хафиза Бабалы".
Истец считает, что в ней содержались клеветнические и оскорбительные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Бабалы, как журналиста-расследователя.
В частности, в статье утверждалось, что «редактор информационного агентства Turan Хафиз Бабалы, установив с иностранными организациями и фондами контакты в связи с грантовыми проектами, по их поручению вел расследования и готовил статьи».
В иске это утверждение названо «клеветой», ибо Бабалы не проводил расследований по заказу иностранных организаций и фондов и не публиковал статьи по их заказу.
Его расследования были частью его журналистской деятельности, в рамках которой всегда были соблюдены этические принципы и нормы журналистики.
Кроме того, никто не предъявляля претензий по поводу расследований и опубликованных статей, а информация в этих статьях не была опровергнута ни одним административным органом и не оспорена через суд.
Истец также считает клеветнической утверждение, что «в проекты с участием Хафиза Бабалы были вовлечены и азербайджанские политэмигранты в Европе.
Бабалы требует опровержения опубликованных клеветнических утверждений, принесения ему извинений и выплаты компенсации в размере 9900 манат и обязать редакцию оплатить судебные расходы в связи с иском в размере 119 манат.
В агентство Turan поступило заявление Бабалы о том, что в указанных публикациях попали сведения, составляющие тайну следствия.
В частности, это сведения о компании “Berlin Risk Advisors”, которая якобы заказала Бабалы расследования.
13 декабря он сам рассказал следствию о сотрудничестве с “Berlin Risk Advisors” по двустороннему договору. Оно не имело никакого отношения к журналистской деятельности. Этот контракт не был публичным, поэтому о нем СМИ моглу получить только от самого следствия, которое на самом деле «соврешилл преступление».
Указанные в публикациях в СМИ другте организации, не известны Бабалы и с другими иностранными организациями у него не было финансового и профессионального сотрудничества.
Политика
-
- 2 апрель 2024, 20:59
Азербайджан угрожает территориальной целостности Армении и нагнетает напряженность на границе. Об этом заявил глава МИД Франции Стефане Сежурне входе совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеным в Париже 2 апреля.
-
- 2 апрель 2024, 20:05
Сапер ANAMA (Азербайджанское агентство по разминированию) Алиев Хаййам Гамбар оглу 1987 г.р. подорвался на мине, сообщила Агдамская районная прокуратура.
-
- 2 апрель 2024, 18:24
2 апреля в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс над профсоюзным активистом Айханом Исрафиловым, обвиняемым по делу о наркотиках.
-
- 2 апрель 2024, 17:33
Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и глава Комитета оборонной промышленности Туреции Халук Гёргюн обсудили 2 апреля вопросы расширения взаимного сотрудничества в области военно-промышленного комплекса.
Написать отзыв