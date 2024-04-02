  • contact.az Contact
  • Баку
  • Clear100 C
  • Среда, 3 апрель 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(5 часов назад)
Азербайджан - единственная страна, которая держит сухопутные границы закрытыми под предлогом пандемии

Азербайджан - единственная страна, которая держит сухопутные границы закрытыми под предлогом пандемии

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Азербайджан - единственная страна, которая держит сухопутные границы закрытыми под предлогом пандемии

Азербайджан отличается от других стран своей непоколебимой приверженностью политике закрытия границ в связи с пандемией. Более четырех лет с момента первоначального объявления о пандемии коронавируса правительство Азербайджана сохраняет закрытыми сухопутные границы с соседними странами, ссылаясь на сохраняющиеся проблемы в области общественного здравоохранения. В то время как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявила о прекращении пандемии в мае 2023 года, Азербайджан продолжает соблюдать строгие карантинные правила, что вызывает вопросы о причинах длительного закрытия границ.

В феврале 2020 года Азербайджан оперативно ограничил поездки через свою сухопутную границу с Ираном, который стал одним из первых эпицентров пандемии. Впоследствии аналогичные меры были приняты и на других сухопутных границах, что привело к длительному периоду изоляции. Несмотря на глобальные тенденции, указывающие на ослабление ограничений, связанных с пандемией, Азербайджан продолжает придерживаться осторожного подхода, заставляя наблюдателей недоумевать по поводу мотивов правительства.

Точная причина длительного закрытия границы Азербайджаном остается неясной, и правительственные чиновники предлагают ограниченную ясность по этому вопросу. Признавая первоначальный шок и тревогу, которые испытало население в начале пандемии, официальные лица утверждают, что решительная реакция Азербайджана на кризис получила высокую оценку международного сообщества. В качестве примеров активного вмешательства правительства были отмечены такие меры, как быстрое внедрение гигиенических протоколов и создание в Сумгайыте собственного производства масок.

Депутат Малахат Гасанова от партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) утверждает, что Азербайджан эффективно справился с пандемией, сведя к минимуму жертвы по сравнению с некоторыми европейскими странами. В интервью Turan Гасанова подчеркивает многогранный характер проблем, с которыми пришлось столкнуться, особенно в условиях Отечественной войны 2020 года, предполагая, что подход правительства был обусловлен одновременными кризисами. Однако критики утверждают, что действия правительства, включая длительное закрытие границ, возможно, были политически мотивированы, поскольку пандемия использовалась в качестве предлога для консолидации власти.

Противоположные мнения, такие как врач  Айдын Алиев, оспаривают необходимость дальнейшего закрытия границ, утверждая, что эпидемиологическая ситуация в Азербайджане не требует таких жестких мер. Алиев подчеркивает стабильный характер эпидемии и ставит под сомнение медицинские основания для продолжающихся ограничений.

Такие экономисты, как Натиг Джафарли, выражают обеспокоенность экономическими последствиями изоляционистской позиции Азербайджана, указывая на снижение ВВП и доходов от туризма по сравнению с региональными аналогами.

По словам экономиста, с экономической точки зрения Азербайджан в 2021 и 2022 годах испытал серьезные ослабления: "А в 2023 году мы заняли последнее место в СНГ по валовому внутреннему продукту (ВВП). Рост составил 1,1 процента, что также было результатом неправильного управления пандемией. Сохранение сухопутных границ закрытыми играет серьезную роль в этом вопросе. Азербайджан-единственная страна в мире, которая под предлогом пандемии держит сухопутные границы закрытыми. Это проявляется в туризме и экономической активности. Даже глядя на цифры по туризму, мы видим, что если Азербайджан получил 1,5 миллиарда долларов доходов от туризма в 2023 году, то Грузия получила 4,1 миллиарда доходов от туризма".

С экономической точки зрения настойчивое требование Азербайджана о закрытии границ кажется все более необоснованным, а последствия очевидны в виде снижения экономической активности и международной изоляции. Джафарли критикует неспособность правительства провести существенные экономические реформы, предполагая, что страна по-прежнему сильно зависит от доходов от продажи нефти, несмотря на предполагаемые усилия по диверсификации. Более того, он утверждает, что политика Азербайджана в отношении пандемии усугубила существующую социально-политическую напряженность, подорвав гражданские свободы и демократические нормы.

Устойчивый характер политики Азербайджана в области борьбы с пандемией подчеркивает более широкие проблемы, связанные с управлением, прозрачностью и подотчетностью. В конечном счете, длительное закрытие сухопутных границ подчеркивает хрупкий баланс между охраной общественного здоровья и уважением индивидуальных свобод, что имеет серьезные последствия для развития Азербайджана в постпандемический период.

 

Написать отзыв

Экономика

Türkiyədəki bələdiyyə seçkilərinin nəticələri. Nə dəyişəcək? – Şahin Cəfərli Çətin sualda


InvestPro Azerbaijan Baku & Turkiye Istanbul 2024 – two conferences in one shot

Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей