Азербайджан отличается от других стран своей непоколебимой приверженностью политике закрытия границ в связи с пандемией. Более четырех лет с момента первоначального объявления о пандемии коронавируса правительство Азербайджана сохраняет закрытыми сухопутные границы с соседними странами, ссылаясь на сохраняющиеся проблемы в области общественного здравоохранения. В то время как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявила о прекращении пандемии в мае 2023 года, Азербайджан продолжает соблюдать строгие карантинные правила, что вызывает вопросы о причинах длительного закрытия границ.

В феврале 2020 года Азербайджан оперативно ограничил поездки через свою сухопутную границу с Ираном, который стал одним из первых эпицентров пандемии. Впоследствии аналогичные меры были приняты и на других сухопутных границах, что привело к длительному периоду изоляции. Несмотря на глобальные тенденции, указывающие на ослабление ограничений, связанных с пандемией, Азербайджан продолжает придерживаться осторожного подхода, заставляя наблюдателей недоумевать по поводу мотивов правительства.

Точная причина длительного закрытия границы Азербайджаном остается неясной, и правительственные чиновники предлагают ограниченную ясность по этому вопросу. Признавая первоначальный шок и тревогу, которые испытало население в начале пандемии, официальные лица утверждают, что решительная реакция Азербайджана на кризис получила высокую оценку международного сообщества. В качестве примеров активного вмешательства правительства были отмечены такие меры, как быстрое внедрение гигиенических протоколов и создание в Сумгайыте собственного производства масок.

Депутат Малахат Гасанова от партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) утверждает, что Азербайджан эффективно справился с пандемией, сведя к минимуму жертвы по сравнению с некоторыми европейскими странами. В интервью Turan Гасанова подчеркивает многогранный характер проблем, с которыми пришлось столкнуться, особенно в условиях Отечественной войны 2020 года, предполагая, что подход правительства был обусловлен одновременными кризисами. Однако критики утверждают, что действия правительства, включая длительное закрытие границ, возможно, были политически мотивированы, поскольку пандемия использовалась в качестве предлога для консолидации власти.

Противоположные мнения, такие как врач Айдын Алиев, оспаривают необходимость дальнейшего закрытия границ, утверждая, что эпидемиологическая ситуация в Азербайджане не требует таких жестких мер. Алиев подчеркивает стабильный характер эпидемии и ставит под сомнение медицинские основания для продолжающихся ограничений.

Такие экономисты, как Натиг Джафарли, выражают обеспокоенность экономическими последствиями изоляционистской позиции Азербайджана, указывая на снижение ВВП и доходов от туризма по сравнению с региональными аналогами.

По словам экономиста, с экономической точки зрения Азербайджан в 2021 и 2022 годах испытал серьезные ослабления: "А в 2023 году мы заняли последнее место в СНГ по валовому внутреннему продукту (ВВП). Рост составил 1,1 процента, что также было результатом неправильного управления пандемией. Сохранение сухопутных границ закрытыми играет серьезную роль в этом вопросе. Азербайджан-единственная страна в мире, которая под предлогом пандемии держит сухопутные границы закрытыми. Это проявляется в туризме и экономической активности. Даже глядя на цифры по туризму, мы видим, что если Азербайджан получил 1,5 миллиарда долларов доходов от туризма в 2023 году, то Грузия получила 4,1 миллиарда доходов от туризма".

С экономической точки зрения настойчивое требование Азербайджана о закрытии границ кажется все более необоснованным, а последствия очевидны в виде снижения экономической активности и международной изоляции. Джафарли критикует неспособность правительства провести существенные экономические реформы, предполагая, что страна по-прежнему сильно зависит от доходов от продажи нефти, несмотря на предполагаемые усилия по диверсификации. Более того, он утверждает, что политика Азербайджана в отношении пандемии усугубила существующую социально-политическую напряженность, подорвав гражданские свободы и демократические нормы.

Устойчивый характер политики Азербайджана в области борьбы с пандемией подчеркивает более широкие проблемы, связанные с управлением, прозрачностью и подотчетностью. В конечном счете, длительное закрытие сухопутных границ подчеркивает хрупкий баланс между охраной общественного здоровья и уважением индивидуальных свобод, что имеет серьезные последствия для развития Азербайджана в постпандемический период.