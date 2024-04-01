Суд в Баку приговорил оппозиционера к 5 годам лишения свободы

Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил 1 апреля активиста Партии Народного Фронта Эльхана Алиева к 5 годам лишения свободы.

Он был признан виновным по ст. 178.3.2 (мошенничество с нанесением крупного ущерба), 320.1 (изготовление фальшивого документа) и 320.2 (использование фальшивого документа) УК Азербайджана, сообщил его адвокат Неймат Керимли.

Ранее прокурор предлагал приговорить Алиева к 7 годам лишения свободы.

Двое других фигурантов дела - Юсиф Алиев и Вафадар Ахундов получили условные сроки.

Оппозиционер отверг обвинения, заявив, что его преследуют по политическим мотивам на основании ложного обвинения.

Его адвокат указал, что суд не доказал вину Эльхана Алиева во вменяемом ему преступлениям. Суд не провел объективного следствия, судья Лейла Аскерова-Мамедова даже не позволила обвиняемому выступить с последним словом.

*Уголовное дело было возбуждено на основании жалобы гражданина Рамо Шукюрова, который заявил, что обвиняемые совершили «мошенничество», продав ему земельный участок за 57 тыс манатов в поселке Нардаран без документа подтверждающего право собственности.

Однако Шукюров настойчиво обращался к Эльхану Алиеву, который ранее занимался риэлторской деятельностью, с просьбой помочь ему приобрести участок. Шукюров был предупрежден, что на данный участок нет документа подтверждающего право собственности. Тем не менее, покупатель настоял на том, что вопрос оформления права собственности решит самостоятельно. При этом, Шукюров оплатил стоимость участка полносью, не внося предварительно задаток.

Несмотря на то, что деньги Шукюрову были возвращены, в суде он настаивал на наказании Э.Алиева.

Приговор Э.Алиеву будет обжалован в апелляционном суде. Правозащитники признали Эльхана Алиева политзаключенным.