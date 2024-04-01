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(3 минуты назад)
Что обещает Азербайджану победа Народно-Республиканской партии в Турции?

Что обещает Азербайджану победа Народно-Республиканской партии в Турции?

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Кямал Али
Кямал Али

Эксперт, обозреватель

Что обещает Азербайджану победа Народно-Республиканской партии в Турции?

На муниципальных выборах в Турции победила Народно-Республиканская партия (НРП) во главе с 49-летним фармацевтом Озгюр Озелом.

НРП считается кемалисткой политический силой, созданной Кемалем Ататюрком. Можно ожидать, что в обозримом будущем НРП придет к власти, заменив партию Эрдогана. Хотя  следующие президентские выборах в Турции состоятся лишь в 2028 году,  нельзя исключать проведения  внеочередных выборов по причине экономического кризиса или ухудшение здоровья действующего президента Эрдогана.

Для Азербайджана важно, какова будет политика Анкары в отношении Баку в случае ухода Эрдогана.

После февральских президентских выборов в Азербайджане Озел направил Ильхаму Алиеву поздравительную телеграмму, выразив решимость Республиканско-Народной партии продолжить поддержку принципу «Одна нация, два государства»  и дальнейшему укреплению связей Турции с Азербайджаном.

 В сентябре 2023 года, выступая перед журналистами, Озел сказал, что победив на президентских выборах, он совершит визит в Баку,  чтобы открыть "белую страницу" в отношениях между двумя странами. По словам Озела,  в истории азербайджано-турецких отношений есть невыясненные места, которые требуется прояснить, определить ошибки Турции и двигаться дальше. 

https://www.milliyet.com.tr/gundem/ozgur-ozelden-azerbaycan-mesaji-beyaz-bir-sayfa-acacagim-7012971

В ноябре того же года,  став председателем Народно-республиканской партии Озел сказал газете "Сабах", что они - то есть НРП,  обидели Азербайджан, это их ошибка.  Он  имел в виду выступление своего предшественника Кемаля Кылычдароглу,  показавшего карту   Великого Шелкового Пути без маршрута через Азербайджан.  Это выступление было  раскритиковано в Азербайджане.

Кылычдароглу также выступал против политики Эрдогана об отправке турецких войск в соседние страны.

На сегодня  Озгюр Озел не единственный кандидат на пост следующего президента Турции. Однако ясно, что приход к власти представителя НРП  не будет означать пересмотр политики Анкары в отношении Азербайджана.

Кроме того, новое руководство страны наверняка откажется от идеи Эрдогана по созданию «нового Халифата» - защитника угнетенных мусульман, и обратит взор в сторону США и Евроcоюза. 

Сам Озел, выступая на партийном съезде, заявил, что  первым его визитом в качестве президента страны он посетит Азербайджан и Турецкую Республику  Северного  Кипра.

 

1 отзыв

  • Observer

    2024-04-01

    «Кроме того, новое руководство страны наверняка откажется от идеи Эрдогана по созданию «нового Халифата» - защитника угнетенных мусульман, и обратит взор в сторону США и Евроcоюза...» Как и Ердоган не сильно утруждал себя в деле зашиты угнетенных и угнетаемых собратьев, начиная от замученных и убиваемых в коцлагерях Китая, замученных и убиваемых русней на Кавказе (называя при етом убийцу мусульман путина - другом)и кончая до уничтожаемых в прямом эфире яхудами в Газзе, так и эта партия похоже далека от хадиса где говорится о «Ты видишь, что в своём милосердии, любви и сочувствии по отношению друг к другу верующие подобны (единому) телу: когда (одну из) частей его поражает болезнь, всё тело отзывается на это бессонницей и горячкой». Ин ша Аллах, Аллах спросит за все и обо всем!

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