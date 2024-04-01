Что обещает Азербайджану победа Народно-Республиканской партии в Турции?

На муниципальных выборах в Турции победила Народно-Республиканская партия (НРП) во главе с 49-летним фармацевтом Озгюр Озелом.

НРП считается кемалисткой политический силой, созданной Кемалем Ататюрком. Можно ожидать, что в обозримом будущем НРП придет к власти, заменив партию Эрдогана. Хотя следующие президентские выборах в Турции состоятся лишь в 2028 году, нельзя исключать проведения внеочередных выборов по причине экономического кризиса или ухудшение здоровья действующего президента Эрдогана.

Для Азербайджана важно, какова будет политика Анкары в отношении Баку в случае ухода Эрдогана.

После февральских президентских выборов в Азербайджане Озел направил Ильхаму Алиеву поздравительную телеграмму, выразив решимость Республиканско-Народной партии продолжить поддержку принципу «Одна нация, два государства» и дальнейшему укреплению связей Турции с Азербайджаном.

В сентябре 2023 года, выступая перед журналистами, Озел сказал, что победив на президентских выборах, он совершит визит в Баку, чтобы открыть "белую страницу" в отношениях между двумя странами. По словам Озела, в истории азербайджано-турецких отношений есть невыясненные места, которые требуется прояснить, определить ошибки Турции и двигаться дальше.

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В ноябре того же года, став председателем Народно-республиканской партии Озел сказал газете "Сабах", что они - то есть НРП, обидели Азербайджан, это их ошибка. Он имел в виду выступление своего предшественника Кемаля Кылычдароглу, показавшего карту Великого Шелкового Пути без маршрута через Азербайджан. Это выступление было раскритиковано в Азербайджане.

Кылычдароглу также выступал против политики Эрдогана об отправке турецких войск в соседние страны.

На сегодня Озгюр Озел не единственный кандидат на пост следующего президента Турции. Однако ясно, что приход к власти представителя НРП не будет означать пересмотр политики Анкары в отношении Азербайджана.

Кроме того, новое руководство страны наверняка откажется от идеи Эрдогана по созданию «нового Халифата» - защитника угнетенных мусульман, и обратит взор в сторону США и Евроcоюза.

Сам Озел, выступая на партийном съезде, заявил, что первым его визитом в качестве президента страны он посетит Азербайджан и Турецкую Республику Северного Кипра.