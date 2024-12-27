Фазиль Гасымов
Суд вновь отказал Фазилю Гасымову в освобождении из-под стражи
В Бакинском суде по тяжким преступлениям 26 декабря был продолжен процесс по делу экономиста Фазиля Гасымова.
Его адвокат Фуад Агаев ходатайствовал об изменении меры пресечения и освобождения Гасымова из-под стражи. Поскольку тот уже 1 год 4 месяца находится под арестом без всяких на то мтериальных и процессуальных оснований. Однако ходатайство было отклонено.
Далее были заслушаны показания другого обвиняемого Анара Алиева, который не признал себя виновным в использовании фальшивых денег, но признался в хранении оружия.
Анар Алиев утверждает, что якобы летом 2023 года он просил экономиста Губада Ибадоглу устроить его на работу. По его словам, Ибадоглу обещал принять его на работу в компанию которая, будет создана осенью. И якобы, Ибадоглу дал Алиеву 11 тысяч долларов, чтобы тот нанял для работы в будущей компании выпускников университета «Кавказ».
По утверждению Алиева, впоследствии выяснилось, что 1000 тысяча долларов оказались фальшивыми, о чем он не знал.
Алиев сказал, что Ибадоглу свел его с неким Фазилем, с которым он общался по видеосвязи. Однако подсудимый Фазиль Гасымов не тот человек, заявил Алиев.
Сам Ибадоглу ранее заявлял, что не знаком с Алиевым. По словам Ибадоглу, летом прошлого года, к нему на паркинге у мечети «Тезе пир» подошел человек, который стал жаловаться на жизненные и экономические трудности. Этот человек похож на Алиева, которого следствие представило в качестве обвиняемого.
Суд продолжится 9 января.
*Фазиль Гасымов был арестован в Стамбуле 8 августа 2023 года и доставлен в Азербайджан. Его обвинили в изготовлении фальшивых денег вместе с известным экономистом и критиком правительства Азербайджана Губадом Ибадоглу. Но сейчас уголовное дело Фазиля Гасымова рассматривается отдельно от уголовного дела Ибадоглу.
В июне он объявил голодовку, протестуя против незаконного ареста. В последнее время он по-прежнему отказывается от пищи, принимая только подслащенный медом йогурт и воду.
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