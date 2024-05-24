Суд вновь отказал в переводе под домашний арест Алескеру Мамедли

Суд вновь отказал Алескеру Мамедли в переводе под домашний арест

Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем учредителя Toplum TV Алескера Мамедли Хатаинский районный суд Баку 24 мая вновь отказал ему в переводе под домашний арест. Об этом Turan сообщил адвокат Мамедли Агиль Лаидж.

Состояние Мамедли продолжает ухудшаться, тем не менее, суд не удовлетворил ходатайство защиты. При этом, ему не предоставляют возможность для проведения исследования опухоли щитовидной железы.

Защита подаст апелляцию.

Кроме того, подано заявление в ЕСПЧ для обеспечения эффективной медицинской помощи Мамедли.

* Напомним, что учредитель Tolum TV был арестован 8 марта по обвинению в контрабанде денег по предварительному сговору.

Ранее, 6 марта были задержаны 7 сотрудников Toplum TV и Института демократических инициатив. Пятеро из них были заключены под стражу, еще двое взяты под стражу в полиции.

Международные организации призвали прекратить уголовное преследование арестованных по делу Tolum TV и других СМИ Азербайджана, и в частности Abzas Media, Kanal-13.