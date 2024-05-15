Судебное следствие по делу основателя  Kanal 11 назначено на 29 мая

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 15 мая завершилось подготовительное заседание по делу руководителя Интернет-ТВ Kanal 11 Теймура Керимова.

Слушания по существу назначены на 29 мая, об этом Turan сообщил адвокат Неймат Керимли.

По его словам, суд не удовлетворил ходатайство защиты о переводе Керимли под домашний арест. В ходе заседания суда Керимов заявил, что отвергает предъявленное ему обвинение в вымогательстве путем угроз. Он сказал, что арестован по заказу в связи с журналистской деятельностью.

Напомним, что Керимов был арестован в декабре 2023 г. по обвинения по ст. 182.2.2 (неоднократное вымогательство путем угроз), 182.2.4. (вымогательство с целью завладения имуществом в значительном размере) и 182.2.1 (вымогательство группой лиц по предварительному сговору) УК Азербайджана.

Правозащитники признали его политзаключенным.