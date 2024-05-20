«Светлая память Раиси будет жить в наших сердцах» – Ильхам Алиев
«Светлая память о Раиси будет жить в наших сердцах» – Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью в результате крушения вертолета на севере Ирана президента Ирана Ибрахима Раиси, главы МИД Ирана Амира Абдуллахияна и других официальных лиц.
Глубоко потрясены известием о тяжелой утрате, которая постигла братский Иран, говорится в послании.
В лице президента Раиси «народ Ирана потерял выдающегося государственного деятеля, который всю жизнь самоотверженно и преданно служил своей стране. Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах».
Алиев пожелал «в этот скорбный день» терпения братскому народу Ирана, и отметил, что разделяет горе иранцев. «От себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему Вашему народу», - сказано в послании.
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