«Светлая память о Раиси будет жить в наших сердцах» – Ильхам Алиев

«Светлая память о Раиси будет жить в наших сердцах» – Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью в результате крушения вертолета на севере Ирана президента Ирана Ибрахима Раиси, главы МИД Ирана Амира Абдуллахияна и других официальных лиц.

Глубоко потрясены известием о тяжелой утрате, которая постигла братский Иран, говорится в послании.

В лице президента Раиси «народ Ирана потерял выдающегося государственного деятеля, который всю жизнь самоотверженно и преданно служил своей стране. Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах».

Алиев пожелал «в этот скорбный день» терпения братскому народу Ирана, и отметил, что разделяет горе иранцев. «От себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему Вашему народу», - сказано в послании.