Тактические учения ВМС

В преддверии конференции по изменению климата COP29, Азербайджан использует это мероприятие для улучшения имиджа своего авторитарного правительства. Об этом говорится в отчете OCCPR (Проект отчетности об организованной преступности и коррупции) – европейском объединении журналистов и исследователей по вопросам коррупции госчиновников в мире.