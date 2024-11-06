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(41 минуту назад)
Тактические учения ВМС

Тактические учения ВМС

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Тактические учения ВМС

Военно-морские силы ВС Азербайджана провели тактические учения с участием военных кораблей и подразделений морской пехоты.

Основная цель учений –  охраны энергетической инфраструктуры в азербайджанском секторе Каспия и выполнению совместных действий кораблей и групп спецназначения. Об этом говорится в сообщении Минобороны от 6 ноября.

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