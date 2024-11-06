Тактические учения ВМС
Тактические учения ВМС
Военно-морские силы ВС Азербайджана провели тактические учения с участием военных кораблей и подразделений морской пехоты.
Основная цель учений – охраны энергетической инфраструктуры в азербайджанском секторе Каспия и выполнению совместных действий кораблей и групп спецназначения. Об этом говорится в сообщении Минобороны от 6 ноября.
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- Безопасность
- 6 ноябрь 2024 18:03
Политика
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- 7 ноябрь 2024, 13:42
Ситуация на Южном Кавказе остается сложной, но есть предпосылки к ее улучшению, однако этому мешает Запад. Об этом в четверг заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече секретарей совбезов стран СНГ в Москве.
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- 7 ноябрь 2024, 13:26
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- 7 ноябрь 2024, 12:42
7 ноября состоялось открытие новой дороги Беюкшор –Пиршаги, которая свяжет столицу с северным берегом Апшерона. Согласно официальному сообщению, в церемонии принял участие глава государства Ильхам Алиев.
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- 7 ноябрь 2024, 12:14
В преддверии конференции по изменению климата COP29, Азербайджан использует это мероприятие для улучшения имиджа своего авторитарного правительства. Об этом говорится в отчете OCCPR (Проект отчетности об организованной преступности и коррупции) – европейском объединении журналистов и исследователей по вопросам коррупции госчиновников в мире.
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