Победу Трампа интерпретировали в Азербайджане...

Республиканец Дональд Трамп избран 47-м президентом США. Многие страны мира уже начали поздравлять его с этим достижением.

Выборы в США, как и в других частях мира, внимательно отслеживались в Азербайджане. Расим Мусабеков, член Комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, сказал Turan, что администрация демократов внимательно следила за развитием событий на Южном Кавказе, включая армяно-азербайджанский вопрос: «Они проявляли инициативу, предоставляли рекомендации и организовывали встречи. Слушания в Конгрессе проводились по инициативе демократов».

По словам Мусабекова, республиканцы, скорее всего, сохранят дистанцию ​​в этих вопросах: «Это позитивно, потому что то, чего мы достигли до сих пор, было сделано на двусторонней основе».

Мусабеков отметил, что речь идет не только об отношениях Армения-Азербайджан, но и об отношениях США-Россия. «Мы соседи с Россией. Есть еще проблема Ирана. Если там напряженность усилится, это будет иметь последствия для Азербайджана и нашего региона».

Заместитель председателя оппозиционной Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Сеймур Хази заявил Радио Азадлыг, что не разделяет чрезмерно алармистских мнений, циркулирующих в социальных сетях и СМИ: «Изменения в администрации США могут повлиять на политику определенным образом, но это повлияет на методы, а не на стратегический подход. Запад в целом не может смириться с поражением Украины. Это стало критически важным вопросом для Америки».

Хази считает, что подход США к правам человека в Азербайджане не изменится: «Если бы США представлял один человек, можно было бы сказать, что стратегия изменилась бы. Однако есть Конгресс, и члены обеих партий занимаются вопросами прав человека».

Он утверждает, что некоторые ожидания, связанные с победой Трампа, ошибочны: «Эйфория правительства Азербайджана по поводу того, что «придет Трамп, и все улучшится», неуместна. Точно так же необоснованны опасения активистов гражданского общества по поводу того, что «приход Трампа принесет негативные результаты». Политика — дело не одного дня. Мы можем вспомнить, как администрация Трампа влияла на правительство Азербайджана, вводила санкции против России и Ирана. Нам нужен комплексный взгляд на ситуацию».

Политический обозреватель Насими Мамедли также не видит особых изменений на горизонте: «В США нет концептуальных разногласий относительно региона. Хотя у партий есть разные подходы к России и Ирану, эти два крупных государства в нашем регионе напрямую влияют на нас. Если победа Трампа приведет к более жесткой позиции по Ирану, это повлияет на нас. Кроме того, результаты выборов окажут большее влияние на войну между Россией и Украиной. Но я не ожидаю существенных проблем в отношении армяно-азербайджанского конфликта».

24 февраля 2022 года Россия возобновила агрессию против Украины после аннексии Крыма шестью годами ранее, что привело к санкциям. После нового конфликта Запад и ряд стран расширили санкции против России.

Мамедли также напомнил, что 44-дневная война произошла при администрации Трампа: «Во время администрации Байдена были предприняты шаги к миру. Поэтому я не предвижу никаких негативных последствий результатов выборов для мирного процесса. В частности, Китай и Ближний Восток будут более приоритетными для республиканцев».

Эксперт также считает, что вопросы демократии и прав человека не останутся в стороне: «Это стратегическая политическая линия США. Во время первого срока Трампа ситуация с правами человека в Азербайджане была сравнительно более позитивной. Я считаю, что переизбрание Трампа может привести к некоторым позитивным шагам в отношении политзаключенных и прав человека в Азербайджане».