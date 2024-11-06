Трамп снова стал президентом США. Что изменится?

Подведены предварительные итоги выборов президента США. По предварительным данным, лидирует бывший президент Дональд Трамп. Сам Трамп заявил о своей победе на выборах президента США.

Дональд Трамп заявил, что республиканцы получили большинство в Сенате. Камала Харрис, кандидат от Демократической партии, оппонент Трампа и действующий вице-президент, пока не отреагировала на это заявление.

Возможные события, которые последуют за результатами этих выборов, обсуждаются политическим аналитиком Шахином Джафарли в программе «Сложный вопрос». По его словам, с избранием Трампа президентом в Америке начинается новая фаза. Во внешней политике особые подходы и позиции Трампа будут определять стратегию США.

Однако выполнить обещания прекратить российско-украинскую войну и конфликт с участием Израиля будет непросто, так как это зависит не только от США, но и от других факторов. Тем не менее, ожидается, что Трамп прояснит свою позицию по Украине – либо война будет остановлена, либо помощь США Украине будет существенно увеличена. Трамп не допустит поражения Украины при своей администрации, поскольку это, несомненно, будет ему приписано.

Что касается политики США на Южном Кавказе, то эксперт считает, что она не претерпит существенных изменений. Администрация Трампа, как и ранее Байдена, будет стремиться к мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией. Джафарли также отметил, что у Трампа гораздо больше шансов, чем у Байдена, ускорить подписание мирного соглашения и добиться ослабления давления на представителей гражданского общества, независимых журналистов, активистов и оппозицию в Азербайджане, учитывая, что президентство Байдена приближалось к концу.