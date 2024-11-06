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(39 минут назад)
Погода 7 ноября
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Погода 7 ноября

В четверг в Баку ожидается облачная погода, ночью в ряде мест Абшерона пройдут дожди. Умеренный северо-западный ветер днем ​​сменится на северо-восточный.

Температура воздуха ночью составит +5+8°, днем ​​+12+16°. Влажность 70-75% ночью и 55-60% днем.

В регионах Азербайджана дожди пройдут в ряде восточных регионов. Местами туман, ветер  западный.

Температура воздуха в низменности ночью +3+7°, днем ​+​12+17°. В горах ночью -2-5° мороза,  днем ​+​3+7°.

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