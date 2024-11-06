Погода 7 ноября

Лидирующий мобильный оператор организовал специализированные тренинги для лиц с ограниченными возможностями в рамках «Студенческой Акселерационной Программы» Azercell принял участие в проекте «Поддержка социально-экономической активности молодежи с ограниченными возможностями», реализуемом Агентством DOST, UNICEF Азербайджан и Государственным Агентством Занятости. В качестве партнёра проекта по «Студенческой Акселерационной Программе», лидирующий мобильный оператор организовал тренинги, направленные на содействие трудоустройству лиц с ограниченными возможностями. Основной целью данной инициативы является поддержка участников программы в раскрытии их потенциала, а также в приобретении навыков и знаний, необходимых для успешной интеграции в современный рынок труда.