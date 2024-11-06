Погода 7 ноября

В четверг в Баку ожидается облачная погода, ночью в ряде мест Абшерона пройдут дожди. Умеренный северо-западный ветер днем сменится на северо-восточный.
Температура воздуха ночью составит +5+8°, днем +12+16°. Влажность 70-75% ночью и 55-60% днем.
В регионах Азербайджана дожди пройдут в ряде восточных регионов. Местами туман, ветер западный.
Температура воздуха в низменности ночью +3+7°, днем +12+17°. В горах ночью -2-5° мороза, днем +3+7°.
Общество
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- 7 ноябрь 2024, 12:28
8 ноября в столице будет пасмурно, ночью возможен дождь. На Апшероне осадки будут интенсивными с грозой.
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- 6 ноябрь 2024, 18:24
Победа бывшего президента Дональда Трампа на выборах в США вызвала неоднозначную реакцию азербайджанских политиков и экспертов. Политический аналитик Шахин Джафарли прокомментировал ситуацию в сети X, связав победу республиканцев с неэффективным правлением президента Джо Байдена: «Люди не хотели выбирать нынешнюю администрацию или ее представителя».
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- 6 ноябрь 2024, 12:22
В Азербайджане с 8-го по 13-го ноября, шесть дней подряд будут не рабочими.
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- 6 ноябрь 2024, 08:08
Лидирующий мобильный оператор организовал специализированные тренинги для лиц с ограниченными возможностями в рамках «Студенческой Акселерационной Программы» Azercell принял участие в проекте «Поддержка социально-экономической активности молодежи с ограниченными возможностями», реализуемом Агентством DOST, UNICEF Азербайджан и Государственным Агентством Занятости. В качестве партнёра проекта по «Студенческой Акселерационной Программе», лидирующий мобильный оператор организовал тренинги, направленные на содействие трудоустройству лиц с ограниченными возможностями. Основной целью данной инициативы является поддержка участников программы в раскрытии их потенциала, а также в приобретении навыков и знаний, необходимых для успешной интеграции в современный рынок труда.
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