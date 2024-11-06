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(41 минуту назад)
Шарль Мишель

Шарль Мишель

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Шарль Мишель примет участие в саммите  COP29

12-13 ноября президент Европейского совета Шарль Мишель посетит Баку для участия в саммите мировых лидеров  COP29.

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