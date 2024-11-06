Супруга Афгана Садыгова провела акцию протеста перед госканцелярией правительства Грузии

Супруга арестованного в Грузии учредителя азербайджанского сайта Azel.Tv Афгана Садыгова 6-го ноября провела акцию протеста перед зданием правительства Грузии в Тбилиси. Она призвала власти Грузии освободить ее мужа.

Садыгова заявила, что ее муж 47-й день проводит голодовку в знак протеста против незаконного ареста. Полиция не препятствовала акции, и к ней вышли несколько чиновников правительства.

«Я довела до их сведения, что моего мужа незаконно арестовали. Он содержится под стражей по политическому заказу правительства Азербайджана. Полиция, прокуратуру и суд Грузии не соблюдают законов своей страны. Если бы соблюдали, то Афгану дали бы политическое убежище.

Мы не хотим уже оставаться в Грузии и хотим уехать в третью страну», - сказала Садыгова.

По ее словам, состояние ее мужа, который содержится в тюремном госпитале крайне тяжелое.

«У Афгана нет сил подняться. Последние анализы, как сказали мне врачи, показали, что Афган в любой момент может впасть в кому», - сказала С.Садыгова.

* Афган Садыгов с семьей прибыл в Грузию в декабре 2023 года, опасаясь преследования. В июле его не выпустили из Грузии в Турцию, сказав, что он может вернуться только в Азербайджан.

В августе по запросу из Азербайджана Садыгова заключили под стражу. В Баку его обвиняют в вымогательстве и требуют экстрадиции. С 21 сентября он проводит голодовку, протестуя против ареста и отказа предоставить ему убежище. 8 октября в результате голодовки его состояние ухудшилось, и он был переведен в тюремный госпиталь.