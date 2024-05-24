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(6 часов назад)
Тегеран о причинах крушения вертолета с президентом страны

Тегеран о причинах крушения вертолета с президентом страны

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Тегеран о причинах крушения вертолета с президентом страны

Генштаб ВС Ирана обнародовал предварительный отчет комиссии по расследованию причин аварии вертолета, в котором 19 мая погиб президент страны Ибрахим Раиси.

Согласно заключению комиссии, которую, публикует агентство ИРНА, за полуторы минуты до крушения вертолет не отклонялся от маршрута и поддерживал связь с двумя другими вертолетами. В переговорах с диспечерами не было ничего подозрительного. На обломках вертолета нет следов обстрела.

Глава администрации президента Ирана Голам-хоссейн Эсмаили, который находился в другом вертолете, сопровождавшем Эбрахима Раиси, сообщил, что при подлете к медногому руднику Сунгун связсь с вертолетом президента пропала.

Второй вертолет вернулся и сделал несколько кругов, но не обнаружил вертолет президента. Попытки связаться с находившимися в вертолете президента не дали результата.

Позже удалось дозвониться до имама города Тебриз Аль-Хашема, который сказал, что вертолет упал в ущелье. Он не мог объяснить что случилось, кроме того,что вретолет упал.  Связь с имамом поддерживалась три часа, затем он перестал отвечать, сообщил глава президентской администрации.

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