Правозащитник Талех Хасмамедов объявил голодовку в азербайджанской тюрьме
Правозащитник Талех Хасмамедов объявил голодовку в азербайджанской тюрьме
Правозащитник Талех Хасмамедов объявил голодовку в пенитенциарном учреждении Шеки, где он содержится с момента своего ареста в сентябре прошлого года. О голодовке, которая продолжается уже восьмой день, сообщила его мать Гульбута Хасмаммедова, которая выразила серьезную обеспокоенность ухудшением состояния его здоровья.
"У Талеха серьезные проблемы со здоровьем. У него грыжа и зоб в трех местах позвоночника. Сейчас его положение критическое, но врачи отказываются его лечить. Ему не дали даже ни одной таблетки", - сказала Хасмаммедова. Она добавила, что 40 дней назад ее сын объявил 13-дневную голодовку, в ходе которой тюремные власти обещали госпитализировать его, что побудило его прекратить забастовку. Однако они не выполнили своего обещания.
Гюльбута Хасмаммедова также обратила внимание на неудовлетворительные медицинские условия в Шекинском исправительном учреждении, заявив, что ее сына необходимо перевести в Баку для надлежащего лечения. "Несмотря на то, что он голодает, его содержат вместе с другими заключенными. Человек, объявивший голодовку, должен быть изолирован, но это правило не соблюдается. Несмотря на то, что Талех находится в медицинском учреждении, никому, похоже, нет до него дела, и врачи игнорируют его состояние", - отметила она.
Талех Хасмамедов требует оказания ему медицинской помощи и помещения под домашний арест. Попытки получить ответ от Пенитенциарной службы по этим вопросам не увенчались успехом.
Хасмамедов был арестован в Гейчае в сентябре 2023 года и обвиняется по статье 221.3 Уголовного кодекса. Он отрицает выдвинутые против него обвинения, настаивая на своей невиновности.
Поскольку голодовка продолжается, опасения за здоровье и благополучие Хасмамедова растут. Его дело привлекло внимание к обращению с заключенными в Азербайджане, особенно с теми, у кого серьезные проблемы со здоровьем, и условиям содержания в пенитенциарных учреждениях страны.
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