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Телефонный разговор президентов Азербайджана и Турции
Накануне президент Турции Реджеп Таййип Эрдоган позвонил главе Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как сообщила пресс-служба азербайджанского президента, в ходе телефонного разговора обсуждались турецко-азербайджанские отношения, региональные и глобальные процессы.
Эрдоган выразил удовлетворение продвижением мирного процесса между Азербайджаном и Арменией в позитивном направлении.
По его словам, Турция внимательно отслеживает данный процесс.
Эрдоган подчеркнул, что «справедливый и прочный мир, который будет обеспечен в регионе, создаст новую атмосферу как для Азербайджана, так и Армении, а также для стран региона».
В ходе беседы состоялся обмен мнениями о дальнейшем сотрудничестве.
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