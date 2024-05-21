Телефонный разговор президентов Азербайджана и Турции

Накануне президент Турции Реджеп Таййип Эрдоган позвонил главе Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщила пресс-служба азербайджанского президента, в ходе телефонного разговора обсуждались турецко-азербайджанские отношения, региональные и глобальные процессы.

Эрдоган выразил удовлетворение продвижением мирного процесса между Азербайджаном и Арменией в позитивном направлении.

По его словам, Турция внимательно отслеживает данный процесс.

Эрдоган подчеркнул, что «справедливый и прочный мир, который будет обеспечен в регионе, создаст новую атмосферу как для Азербайджана, так и Армении, а также для стран региона».

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о дальнейшем сотрудничестве.