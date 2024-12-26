Трагедия без ответов на вопросы
Трагедия без ответов на вопросы
Гибель нашего самолета в Актау требует ответа сразу на несколько вопросов:
1. Многие из погибших в этой катастрофе это те, кто ранее ехал на Северный Кавказ поездом или автомобильным транспортом. Этих жертв могло бы не быть, если бы Азербайджан не держал бы свои сухопутные границы закрытыми уже несколько лет.
2. Почему наши люди в качестве трудовых мигрантов должны батрачить в Чечне и других местах, если экономика Азербайджана столь успешна?
3. Юрист с высшим образованием Окюма Алиева стала работать бортпроводницей после того, как успешно сдала экзамены и должна была работать судьей. Однако ей отказали. Почему?
4. Кто ответить за всю эту несправедливость?
5. Хватит ли у официального Баку принципиальности потребовать от властей Чечни и России ответа за обстрел нашего самолета?
Политика
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