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(2 часа назад)
Трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, Армении и ФРГ

Трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, Армении и ФРГ

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, Армении и ФРГ

В Мюнхене утром 17 февраля прошла трехсторонняя встреча с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и канцлера Германии Олава Шольца.

Перед трехсторонними переговорами Шольц по отдельности встретился с Алиевым и Пашиняном.

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