Трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, Армении и ФРГ
Трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, Армении и ФРГ
В Мюнхене утром 17 февраля прошла трехсторонняя встреча с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и канцлера Германии Олава Шольца.
Перед трехсторонними переговорами Шольц по отдельности встретился с Алиевым и Пашиняном.
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