Трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, Армении и ФРГ

Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня обсудили совместные усилия по достижению мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, сообщил Госдепартамент о состоявшейся в субботу встречи в Мюнхене.