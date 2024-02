Трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, Армении и ФРГ

В Мюнхене утром 17 февраля прошла трехсторонняя встреча с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и канцлера Германии Олава Шольца.

Перед трехсторонними переговорами Шольц по отдельности встретился с Алиевым и Пашиняном.

