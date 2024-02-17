Блинкен и Алиев обсудили двусторонние отношения, Карабах, COP29 и права человека
Блинкен и Алиев обсудили двусторонние отношения, Карабах, COP29 и права человека
Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня обсудили совместные усилия по достижению мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, сообщил Госдепартамент о состоявшейся в субботу встречи в Мюнхене.
«Госсекретарь подтвердил поддержку США завершению этих усилий на основе предыдущих переговоров», — заявил официальный представитель Госдепа Мэтью Миллер.
Блинкен подчеркнул важность двусторонних отношений США и Азербайджана и подчеркнул поддержку предстоящей конференции COP29 в Баку в ноябре.
«Госсекретарь подчеркнул важность соблюдения Азербайджаном своих международных обязательств и обязательств в отношении прав человека», - отмечено в сообщении Госдепа.
Блинкен также отдельно встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, чтобы «обсудить укрепление двусторонних связей и поддержку усилий по достижению прочного и достойного мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном», - сообщает Госдепартамент.
«Госсекретарь Блинкен отметил наши постоянные усилия по поддержке видения процветающего и демократического будущего народа Армении, а также поддержку США ее суверенитета, независимости и территориальной целостности», - отметил Мэтью Миллер в отдельном заявлении.
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