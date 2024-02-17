Алиев и Пашинян обсудили перспективы мирного процесса
В Мюнхене 17 февраля состоялась двусторонняя встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Республика Армения Николом Пашиняном.
Как сообщает сайт главы Азербайджана, на встрече были обсуждены переговоры по мирному договору между двумя странами, вопросы нормализации отношений, делимитации границ.
Достигнуты договоренности о проведении в ближайшее время встречи по мирному договору и заседания комиссии по делимитации границ.
Положительно были оценены взаимные компромиссы в связи с COP29 и продвижение, достигнутое между двумя странами.
Алиев и Пашинян общались с глазу на глаз после трехсторонней встречи с участием канцлера Германии Олафа Шольца.
-
- Политика
- 17 февраль 2024 19:43
-
Политика
-
- 17 февраль 2024, 19:43
Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня обсудили совместные усилия по достижению мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, сообщил Госдепартамент о состоявшейся в субботу встречи в Мюнхене.
-
- 17 февраль 2024, 14:28
В Мюнхене утром 17 февраля началась трехсторонняя встреча с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и канцлера Германии Олава Шольца.
-
- 17 февраль 2024, 14:26
Президент Азербайджана Ильхама Алиев внес в Милли Меджлис представление о назначении Фикрета Мамедов судьей Конституционного суда страны.
-
- 17 февраль 2024, 13:40
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 17 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности встретился со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри.
Написать отзыв