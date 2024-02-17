Алиев и Пашинян обсудили перспективы мирного процесса

В Мюнхене 17 февраля состоялась двусторонняя встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Республика Армения Николом Пашиняном.

Как сообщает сайт главы Азербайджана, на встрече были обсуждены переговоры по мирному договору между двумя странами, вопросы нормализации отношений, делимитации границ.

Достигнуты договоренности о проведении в ближайшее время встречи по мирному договору и заседания комиссии по делимитации границ.

Положительно были оценены взаимные компромиссы в связи с COP29 и продвижение, достигнутое между двумя странами.

Алиев и Пашинян общались с глазу на глаз после трехсторонней встречи с участием канцлера Германии Олафа Шольца.