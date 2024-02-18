Визит министра энергетики Азербайджана в США
Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов отправился с визитом в США.
Как в пресс-службе министерства энергетики, в рамках визита планируется провести обсуждения по перспективам развития двустороннего энергетического сотрудничества, проектам, реализуемым Азербайджаном в направлении обеспечения международной энергетической безопасности, и другим темам, вызывающим взаимный интерес.
Экономика
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- 16 февраль 2024, 15:36
В прошлом году количество компаний, воспользовавшихся существующей в Азербайджане таможенной процедурой «внутренняя переработка с целью экспорта», выросло по сравнению с 2022 годом на 77%, а стоимость товаров - на 85%. Об этом говорится в сегодняшнем сообщении Министерства экономики страны.
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Резиденты промышленных парков и кварталов, находящихся в управлении Агентства по развитию экономических зон (IZIA) Азербайджана, на сегодня вложили инвестиций в свои проекты общим объемом свыше 6,6 млрд манатов. Об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщил председатель правления IZIA Сеймур Адыгезалов.
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Инвестиции в индустриальные парки и промышленные кварталы, управляемые Агентством по развитию экономических зон (IZIA) Азербайджана, превысили впечатляющие 6,6 миллиарда манатов, а на следующем этапе запланированы дополнительные обязательства в размере 830 миллионов манатов, объявил Сеймур Адыгезалов, председатель правления IZIA.
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- 16 февраль 2024, 14:36
Положительное сальдо внешней торговли Азербайджана за январь 2024 года достигло впечатляющих 701,86 миллиона долларов, что означает существенное увеличение на 51,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, согласно последнему отчету Государственного таможенного комитета (ГТК).
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