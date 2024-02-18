  • contact.az Contact
  • Баку
  • Overcast20 C
  • Понедельник, 19 февраль 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(7 часов назад)
Визит министра энергетики Азербайджана в США
A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Визит министра энергетики Азербайджана в США

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов отправился с визитом в США.

Как в пресс-службе министерства энергетики, в рамках визита планируется провести обсуждения по перспективам развития двустороннего энергетического сотрудничества, проектам, реализуемым Азербайджаном в направлении обеспечения международной энергетической безопасности, и другим темам, вызывающим взаимный интерес.

 

Написать отзыв

Экономика

Nazirlər Kabineti təsdiq olundu... – Hafiz Həsənov Çətin sualda


Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей