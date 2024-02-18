Визит министра энергетики Азербайджана в США

В прошлом году количество компаний, воспользовавшихся существующей в Азербайджане таможенной процедурой «внутренняя переработка с целью экспорта», выросло по сравнению с 2022 годом на 77%, а стоимость товаров - на 85%. Об этом говорится в сегодняшнем сообщении Министерства экономики страны.