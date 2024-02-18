Ильхам Алиев доволен итогами встречи с Николом Пашиняном
Встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, организованная 17 февраля по инициативе канцлера Германии Олафа Шольца,
была конструктивной. Об этом сказал глава Азербайджана Ильхам Алиев 18 февраля в Мюнхене на встрече с Генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Марией Шмид.
«Встреча прошла в конструктивной и полезной обстановке, уже достигнуты договоренности о нормализации армяно-азербайджанских отношений, делимитации границы и переговорах по мирному договору.
Решено, что вскоре состоится встреча на уровне министров иностранных дел. Подчеркнув, что достижение мира и подписание мирного соглашения вполне реальны, глава государства заявил, что в регионе де-факто существует мир.
Было отмечено, что процесс передачи председательства COP29 Азербайджану в условиях взаимопонимания и компромисса между Арменией и Азербайджаном является позитивным шагом», - говорится в сообщении на сайте президента Азербайджана.
Политика
-
- 17 февраль 2024, 20:16
В Мюнхене 17 февраля состоялась двусторонняя встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Республика Армения Николом Пашиняном.
-
- 17 февраль 2024, 19:43
Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня обсудили совместные усилия по достижению мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, сообщил Госдепартамент о состоявшейся в субботу встречи в Мюнхене.
-
- 17 февраль 2024, 14:28
В Мюнхене утром 17 февраля началась трехсторонняя встреча с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и канцлера Германии Олава Шольца.
-
- 17 февраль 2024, 14:26
Президент Азербайджана Ильхама Алиев внес в Милли Меджлис представление о назначении Фикрета Мамедов судьей Конституционного суда страны.
Написать отзыв