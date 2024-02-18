Ильхам Алиев доволен итогами встречи с Николом Пашиняном

Встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, организованная 17 февраля по инициативе канцлера Германии Олафа Шольца,

была конструктивной. Об этом сказал глава Азербайджана Ильхам Алиев 18 февраля в Мюнхене на встрече с Генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Марией Шмид.

«Встреча прошла в конструктивной и полезной обстановке, уже достигнуты договоренности о нормализации армяно-азербайджанских отношений, делимитации границы и переговорах по мирному договору.

Решено, что вскоре состоится встреча на уровне министров иностранных дел. Подчеркнув, что достижение мира и подписание мирного соглашения вполне реальны, глава государства заявил, что в регионе де-факто существует мир.

Было отмечено, что процесс передачи председательства COP29 Азербайджану в условиях взаимопонимания и компромисса между Арменией и Азербайджаном является позитивным шагом», - говорится в сообщении на сайте президента Азербайджана.