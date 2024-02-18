  • contact.az Contact
  • Баку
  • Overcast20 C
  • Понедельник, 19 февраль 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(7 часов назад)
A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Ильхам Алиев доволен итогами встречи с Николом Пашиняном

Встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, организованная 17 февраля по инициативе канцлера Германии Олафа Шольца,

была конструктивной. Об этом сказал глава Азербайджана Ильхам Алиев 18 февраля в Мюнхене на встрече с Генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Марией Шмид.

«Встреча прошла в конструктивной и полезной обстановке, уже достигнуты договоренности о нормализации армяно-азербайджанских отношений, делимитации границы и переговорах по мирному договору. 

Решено, что вскоре состоится встреча на уровне министров иностранных дел. Подчеркнув, что достижение мира и подписание мирного соглашения вполне реальны, глава государства заявил, что в регионе де-факто существует мир. 

Было отмечено, что процесс передачи председательства COP29 Азербайджану в условиях взаимопонимания и компромисса между Арменией и Азербайджаном является позитивным шагом», - говорится в сообщении на сайте президента Азербайджана.

Написать отзыв

Политика

Nazirlər Kabineti təsdiq olundu... – Hafiz Həsənov Çətin sualda


Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей