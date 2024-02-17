Фикрет Мамедов станет судьей Конституционного суда
Фикрет Мамедов станет судьей Конституционного суда
Президент Азербайджана Ильхама Алиев внес в Милли Меджлис представление о назначении Фикрета Мамедов судьей Конституционного суда страны.
Мамедов занимал пост министра юстиции Азербайджана с 2000 года.
Однако после президентских выборов 7 февраля Алиев не включил его в состав нового Кабинета министров.
Конституционный суд состоит из 9 судей и одно место в нем в настоящее время вакантно.
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