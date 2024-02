Azərbaycan, Ermənistan və Almaniya liderlərinin üçtərəfli görüşü

Fevralın 17-də səhər saatlarında Münhendə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan və Almaniya kansleri Olaf Şoltsun iştirakı ilə üçtərəfli görüş başlayıb.

Üçtərəfli danışıqlardan əvvəl Şolts Əliyev və Paşinyanla ayrı-ayrılıqda görüşüb.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video