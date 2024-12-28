Турецкие эксперты примут участие в расследовании крушения самолета AZAL

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин прибыл в Грозный, где провел совещание по поводу расследования крушения самолета «Азербайджанских авиалиний». В сообщении ведомства указано, что дело передали в Главное следственное управление СКР.