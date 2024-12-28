Турецкие эксперты примут участие в расследовании крушения самолета AZAL
Следственная группа турецких экспертов прибыла в Баку для расследования крушения самолета AZAL 25 декабря.
Как сообщил министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу, группа из 8 человек направлена в Баку по просьбе Азербайджанского Госагентства гражданской авиации.
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Сотрудник Kanal-13 Шамо Эминов 29 декабря был выпущен на свободу.
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Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин и генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев провели телефонный разговор. Стороны обсудили расследование причин крушения самолета «Азербайджанских авиалиний», говорится в сообщении СКР.
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29 декабря в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева проходит траурная церемония прощания с членами экипажа, погибшими в результате крушения пассажирского самолета Embraer 190 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», выполнявшего рейс Баку-Грозный. Семьи, официальные лица и представители общественности собрались, чтобы отдать дань уважения жертвам трагедии 25 декабря.
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Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин прибыл в Грозный, где провел совещание по поводу расследования крушения самолета «Азербайджанских авиалиний». В сообщении ведомства указано, что дело передали в Главное следственное управление СКР.
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