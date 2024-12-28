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(43 минуты назад)
Турецкие эксперты примут участие в расследовании крушения самолета AZAL
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Турецкие эксперты примут участие в расследовании крушения самолета AZAL

Следственная группа турецких экспертов прибыла в Баку для расследования крушения самолета AZAL 25 декабря.

Как сообщил министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу, группа из 8 человек направлена в Баку по просьбе  Азербайджанского Госагентства гражданской авиации.

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