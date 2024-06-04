Учения спецназа Азербайджана, Турции и Грузии «Кавказский орёл ─ 2024»
Учения спецназа Азербайджана, Турции и Грузии «Кавказский орёл ─ 2024»
4 июня близ Баку состоялось открытие совместных учений «Кавказский орёл – 2024» с участием спецназа Азербайджана, Турции и Грузии.
На церемонии открытия исполняющий обязанности командующего Силами специального назначения ВС Азербайджана генерал Акиф Пирвердиев передал участникам учений поздравления руководства Минобороны и пожелал им успехов, говорится в сообщении военного ведомства.
О количестве участников, сроках и программе учений не сообщается.
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