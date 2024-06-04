Учения спецназа Азербайджана, Турции и Грузии «Кавказский орёл ─ 2024»

Военный суд вынес приговоры еще четырем обвиняемым в применении пыток к жертвам «Тертерского дела»

4 июня в Бакинском военном суде завершился процесс по делу четырех военнослужащих - Руслана Микяилова, Сянана Машиева, Джабира Гахраманова и Эльчина Алиева. Эти военные, служившие в воинских частях в Тертерском, Агдамском и Бейлаганском районах, обвинялись в совершении преступлений против жертв "Тертерского дела".