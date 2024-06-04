  • contact.az Contact
  • Баку
  • Sunny200 C
  • Среда, 5 июнь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(1 час назад)
Учения спецназа Азербайджана, Турции и Грузии «Кавказский орёл ─ 2024»

Учения спецназа Азербайджана, Турции и Грузии «Кавказский орёл ─ 2024»

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Учения спецназа Азербайджана, Турции и Грузии «Кавказский орёл ─ 2024»

4 июня близ Баку состоялось открытие совместных учений «Кавказский орёл – 2024» с участием спецназа Азербайджана, Турции и Грузии.

На церемонии открытия исполняющий обязанности командующего Силами специального назначения ВС Азербайджана генерал Акиф Пирвердиев передал участникам учений  поздравления руководства Минобороны и пожелал им успехов, говорится в сообщении военного ведомства.

О количестве участников, сроках и программе  учений не сообщается.

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей