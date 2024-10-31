Украина призывает не голосовать за Россию на конференции по запрету химического оружия
25-29 ноября в Гааге пройдет 29-я сессия Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Одним из ключевых вопросов станет избрание двух новых членов Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Три страны выдвинули свои кандидатуры: Чехия, Северная Македония и Россия.
Украина решительно выступает против избрания России в руководящие органы ОЗХО из-за систематических нарушений ею норм международного права и использования химического оружия в агрессивной войне против Украины, говорится в комментарии посла Украины в Азербайджане Юрия Гусева.
Среди задокументированных случаев – применение хлорпикрина и других токсичных веществ против Сил безопасности и обороны Украины, что является прямым нарушением статьи I КЗХО, запрещающей использование химических средств для ведения войны.
С февраля 2023 года по октябрь 2024 года Украина зафиксировала более 4 300 случаев применения российскими войсками боеприпасов с химическими веществами. Это в очередной раз подтверждает, что Россия не имеет морального права занимать какие-либо должности в руководстве международных организаций.
«Украина призывает все государства-участники КЗХО, в частности Азербайджанскую Республику, ответственно подойти к выборам в Исполнительный совет ОЗХО. Поддержка Чешской Республики и Северной Македонии станет четким сигналом готовности международное сообщества противостоять агрессии и нарушениям международного права», - говорится в комментарии посла.
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