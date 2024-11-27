«Украина сражается за нас», — Энтони Блинкен

Во вторник ведущие дипломаты стран G7 решительно осудили последнюю эскалацию России против Украины, пообещав «неизменную поддержку» Киеву, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.

«Причина, по которой так много стран вовлечены в оборону Украины в том, что агрессия, совершаемая Россией, — это не только агрессия против Украины и ее народа. Это агрессия против принципов, лежащих в основе международной системы безопасности, Устава ООН и таких понятий, как суверенитет, независимость и территориальная целостность», - сказал в своем выступлении госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Реальность такова: Украина борется за нас. Она борется не только за себя; она борется за нас», — подчеркнул Блинкен на пресс-конференции по итогам саммита G7 во вторник, сообщает корреспондент TURAN, сопровождающий госсекретаря в этой поездке.

В то время как G7 — Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США — оказывают активную помощь Украине, международное сообщество обеспокоено тем, что будущий президент США Дональд Трамп изменит позицию США.

«Поддержка Украины – наш важный национальный интерес», — сказал Блинкен.

«Мы поддерживаем международное право, поддерживаем систему, где не будет войн, где будет мир и стабильность», - продолжил он.

В своем заключительном заявлении главные дипломаты G7 отметили, что начнут распределение средств из пакета в 50 млрд. долларов от замороженных российских активов до конца года.

Они также пообещали действовать против групп, помогающих России обходить санкции.

Главные дипломаты G7 также осудили поддержку России со стороны Северной Кореи, что может привести к расширению зоны конфликта и обострить ситуацию в индо-тихоокеанском регионе. Министры призвали Китай оказать давление на Северную Корею.