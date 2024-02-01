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(10 минут назад)
Украина станет членом НАТО — заявляют США

Украина станет членом НАТО — заявляют США

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Алекс Рауфоглу
Алекс Рауфоглу

Вашингтонский корреспондент

Украина станет членом НАТО — заявляют США

Соединенные Штаты в среду категорически опровергли сообщения, что администрация Байдена выступает против перспектив членства Украины в НАТО.

«Эти сообщения неверны», - заявил вашингтонскому корреспонденту Тuran на брифинге в среду официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

 »Вы слышали, как сам президент США, а также госсекретарь неоднократно заявляли, что Украина станет членом НАТО», - сказал Миллер.

Ранее журнал Foreign Policy со ссылкой на собственные источники сообщил, что Вашингтон вместе с Германией пытаются отсрочить процесс вступления Украины в НАТО.

Комментарии Миллера были опубликованы одновременно с визитом генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в столицу США, состоявшимся на этой неделе. Столтенберг заявил, что поддержка Украины и перевооружение НАТО — вопросы, которые неразрывно связаны и помогают национальной безопасности США и их союзников.

Путин развязал войну не только для контроля над Украиной, заявил Столтенберг, выступая в Вашингтоне в среду. «Россия стремится расширить сферы своего влияния сформировать альтернативный мировой порядок, в котором роль США будет снижена, НАТО раздроблено, а более мелкие демократии поставлены на колени», - сказал он.

Это мнение также поддержала заместитель Госсекретаря Виктория Нуланд, которая в среду посетила Киев где обсудила с руководством Украины «ситуацию на фронте, важность продолжения глобальной помощи Украине», - сообщил Метью Миллер.

Выступая перед СМИ в Киеве, Нуланд выразила уверенность, что 2024 год принесет украинцам «большие успехи» на поле боя.

«Господина Путина ждут приятные сюрпризы на поле боя, и в этом году Украина добьется серьезного успеха», - сказала она.

 

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