UNEP и Азербайджан подписали Протокол о намерениях на КС-29 для решения проблем водных ресурсов и климата
UNEP и Азербайджан подписали Протокол о намерениях на КС-29 для решения проблем водных ресурсов и климата
Программа ООН по окружающей среде (UNEP) и Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана официально подтвердили свою приверженность устойчивому управлению водными ресурсами, подписав Протокол о намерениях на КС-29 в четверг. Соглашение, подписали исполнительный директор ЮНЕП Ингер Андерсен и президент КС-29 Мухтар Бабаев.
Подписание состоялось во время мероприятия высокого уровня «Продвижение жизненно важной линии водоснабжения для климата, природы и людей», которое ознаменовало запуск инициативы «Бакинский диалог: вода для действий по климату». Протокол направлен на интеграцию управления водными ресурсами в стратегии адаптации к изменению климата с упором на трансграничное сотрудничество, научные исследования и восстановление экосистем.
«Эта инициатива указывает, что вода — это спасательный круг для устойчивых решений климатического кризиса», — заявил Андерсен, добавив, - «С помощью партнерств и научно обоснованных стратегий мы стремимся обеспечить водную безопасность и устойчивость для будущих поколений».
Инициатива «Вода для климатических действий» направлена на продвижение устойчивых методов управления водными ресурсами, включая такие меры, как эффективное использование воды, трансграничные стратегии адаптации, защита водных экосистем, научные исследования и обмен знаниями, а также партнерства для глобальных действий. Она направлена на содействие сотрудничеству между странами для обмена передовым опытом и разработки совместных решений проблем водных ресурсов.
Соглашение закладывает основу для будущего сотрудничества, направленного на смягчение последствий изменения климата при обеспечении устойчивого водоснабжения. Эксперты рассматривают его как значительный шаг в продвижении инновационных подходов к одной из самых острых глобальных проблем.
-
-
- Социальная сфера
- 21 ноябрь 2024 15:19
Политика
-
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock), которая прибыла сегодня в Баку, провела пресс-конференцию на территории климатической конференции COP29.
-
- 21 ноябрь 2024, 17:32
21 ноября климатические активисты провели ряд акции на территории Климатической конференции COP29 в Баку.
-
Генеральная ассамблея Форума гражданского общества Восточного партнерства (ФГО ВП) в пятницу приняла резолюцию, в которой подтвердила свою приверженность демократическим реформам, региональной стабильности и европейской интеграции на фоне эскалации геополитической напряженности, вызванной продолжающейся агрессией России в Украине.
-
- 21 ноябрь 2024, 15:38
Содержащийся в Бакинском СИЗО-1 активист Ниджат Ибрагим 20 ноября нанес себе многочисленные раны в знак протеста против необоснованного уголовного преследования.
Написать отзыв