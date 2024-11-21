UNEP и Азербайджан подписали Протокол о намерениях на КС-29 для решения проблем водных ресурсов и климата

UNEP и Азербайджан подписали Протокол о намерениях на КС-29 для решения проблем водных ресурсов и климата

Программа ООН по окружающей среде (UNEP) и Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана официально подтвердили свою приверженность устойчивому управлению водными ресурсами, подписав Протокол о намерениях на КС-29 в четверг. Соглашение, подписали исполнительный директор ЮНЕП Ингер Андерсен и президент КС-29 Мухтар Бабаев.

Подписание состоялось во время мероприятия высокого уровня «Продвижение жизненно важной линии водоснабжения для климата, природы и людей», которое ознаменовало запуск инициативы «Бакинский диалог: вода для действий по климату». Протокол направлен на интеграцию управления водными ресурсами в стратегии адаптации к изменению климата с упором на трансграничное сотрудничество, научные исследования и восстановление экосистем.

«Эта инициатива указывает, что вода — это спасательный круг для устойчивых решений климатического кризиса», — заявил Андерсен, добавив, - «С помощью партнерств и научно обоснованных стратегий мы стремимся обеспечить водную безопасность и устойчивость для будущих поколений».

Инициатива «Вода для климатических действий» направлена ​​на продвижение устойчивых методов управления водными ресурсами, включая такие меры, как эффективное использование воды, трансграничные стратегии адаптации, защита водных экосистем, научные исследования и обмен знаниями, а также партнерства для глобальных действий. Она направлена ​​на содействие сотрудничеству между странами для обмена передовым опытом и разработки совместных решений проблем водных ресурсов.

Соглашение закладывает основу для будущего сотрудничества, направленного на смягчение последствий изменения климата при обеспечении устойчивого водоснабжения. Эксперты рассматривают его как значительный шаг в продвижении инновационных подходов к одной из самых острых глобальных проблем.