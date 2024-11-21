ЕСПЧ признал нарушение прав газеты «Азадлыг» и журналиста Рамина Деко

Европейский суд по правам человека 21 ноября объявил решение по жалобе газеты «Азадлыг» и бывшего ее сотрудника Рамина Джебраилзаде (Рамин Деко) на нарушение их свободы выражения.

Жалоба была связана с наложением на редакцию и журналиста штрафа по иску владельца одного из крупных торговых центров Баку за публикации в 2012 году.

В публикации говорилось о незаконных деловых отношениях руководства ТЦ с арендаторами, сообщает сайт юридической информации aihmaz.org.

Редакция была оштрафована на 30 тыс. манатов, а журналист на 2 тыс манатов. Вышестоящие судебные инстанции не удовлетворили апелляции ответчиков и они обратились в ЕСПЧ.

В решении ЕСПЧ отмечается, что местные суды не расследовали факты, изложенные в статье и не выяснили имели ли они место.

При этом, заявитель Джебраилзаде пытался связаться с руководством ТЦ, чтобы проверить предоставленные ему факты.

ЕСПЧ также принял во внимание, что в 2011-2013 гг. в этом ТЦ проводились акции протеста против повышения арендной платы и это освещалось в местных СМИ,

Кроме того, ЕСПЧ указал, что местные суды, назначив штраф в 32 тыс. маната не обосновали его, что ставит под вопрос соразмерность наказания.

ЕСПЧ установил нарушение статьи 10 (свобода выражения) Европейской конвенции прав человека и назначил Джебраилзаде компенсацию в размере 2 тыс. евро и еще 1500 евро обоим заявителям на возмещение судебных затрат.

*Ясамальский районный суд Баку 22 октября 2012 года удовлетворил иск главы ТЦ «Бина» Кябиры Мамедовой против газеты «Азадлыг» и ее сотрудника Рамина Деко. В качестве компенсации за моральный ущерб, согласно решению суда, газета должна была выплатить 30 тысяч манатов (по тогдашнему курсу около 38 тысяч долларов), а репортер – 2 тысячи манатов (около 2,5 тысячи долларов). Эти средства впоследствии были удержаны судоисполнителями со счета редакции.

Поводом для подачи иска послужили статьи, опубликованные в номерах оппозиционной газеты "Азадлыг" (Свобода) за 7-8 июля и 9 июля 2012 года под заглавием "Операция "Евровидение" Кябиры Мамедовой". В этих статьях говорилось о том, что после песенного конкурса "Евровидение 2012" Кябира Мамедова потребовала от арендаторов торгового центра "Бина" выплатить по 5 тысяч манатов (около 6,3 тыс. долларов), мотивировав это тем, что у торгового центра оказались крупные расходы в связи с финансированием конкурса "Евровидение". Мамедова выразила несогласие с публикациями, посчитав, что они нанесли ущерб деловой репутации торгового центра и лично ее имиджу.