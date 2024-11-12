Усилия по бойкоту COP29 провалились – Ильхам Алиев

Усилия по бойкоту COP29 провалились, подтверждение тому участие на COP29 80 президентов, вице-президентов и премьер-министров из разных стран. Об этом заявил 12 ноября, выступая на открытии климатического саммита в Баку глава государства Ильхам Алиев.

“К сожалению, двойные стандарты, привычка поучать другие страны и политическое лицемерие превратились в методы деятельности некоторых политиков, провластных НПО и фейкньюс-медиа в некоторых странах Запада», - сказал Алиев.

По его словам, в течение года эти силы прилагали усилия для бойкота климатической конференции в Баку.

«Мой месседж направлен тем кругам, которые вот уже год поощряли бойкот. Они использовали все имеющиеся у них средства, чтобы проводить кампанию бойкота COP29. Но у меня плохая новость для них: У нас 72 тысяч зарегистрированных участников из 196 стран. Среди них 80 президентов, вице-президентов и премьер-министров», - сказал Алиев.

Он также указал на не состоятельность обвинений Азербайджана в наращивании добычи ископаемого топлива. Он напомнил, что два года назад именно по инициативе ЕС был подписано соглашение о стратегическом партнерстве в области энергетики.

«Это была не наша идея. Это было предложение Евросоюза. Президент Европейской комиссии два года назад приехала в Баку и подписала с нами этот документ. Потому, что им нужен был азербайджанский газ», - отметил Алиев. По его словам, около 10 стран Европы являются покупателями азербайджанского газа, и они просят увеличить поставки.

В то же время, он сообщил о больших планах и проектах Азербайджана по переходу на возобновляемые источники и зеленную энергию.